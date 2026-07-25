日本を代表する人気犬種「柴犬」。街中では、丸いたぬき顔の柴犬を見かけることが多いですが、実は世界でも非常に珍しい系統がいることをご存じでしょうか?

世界で約300頭と言われている珍獣です♡

#縄文柴 #柴犬 #しばけん #珍獣

(@iamriritandayoより引用)

「世界で約300頭と言われている珍獣です♡」というコメントと共に動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「縄文柴莉莉(@iamriritandayo)」さん。

動画は「ウチで飼ってる珍獣が映るので苦手な方はスルーしてください!」というユーモアあふれる言葉から始まります。

そう言われると、逆に見たくなるのが人のサガ……。一体、どんな"珍獣"なのでしょうか?

「ジャーン!」という音楽に合わせて姿を現したのは、珍しい“縄文柴”の愛犬リリちゃん(1歳・女の子)。

おおぉ、かっこいいーーー!!!

普段見かける柴犬とは異なり、すっとまっすぐに鼻筋が伸びた端正な顔立ちが印象的。気品あふれるお顔立ちに、つい見入ってしまいます。

「縄文柴」とは、縄文時代の遺跡から出土した小型犬の骨格に、非常によく似た特徴を持つ、世界でわずかしかいないと言われる希少な存在。

額から鼻先にかけての段差がほとんどなく、大きな歯を持つことが特徴で、引き締まった体で俊敏に動き、優れた狩猟能力や強い警戒心、飼い主への忠実さを受け継いでいるとされています。

なお、「縄文柴」という名前は犬種名ではなく愛称として呼ばれているんだそう。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数97万回以上、2.6万件のいいねを記録(7月24日時点)。「縄文柴ですか! 初めてお目にかかりました キリッとしててかっこいいです 柴犬がオオカミに一番近いと聞いてますが、縄文柴さん見たら納得しました」「初めて知りました お顔がシュッとしてるんですね! かっこいいです」「面長で平安貴族のようなやんごとなき風情を感じます」「カッコイイ…めっちゃ凛々しくて好きだわ…」「なかなか出会えない」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を魅了したリリちゃんについて、さらに詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── 縄文柴とはどのような柴犬で、どのような魅力を持っているのかなど、改めてお聞かせいただけますか?

縄文柴は国指定天然記念物でもあり、本当に数少ないワンちゃんです。魅力としては、ほっそりした見た目もそうなのですが、無駄吠えを全くせず、飼い主にすごく忠実なところだと思います!

リリちゃんを飼い始めてから吠えたのを聞いたことがあるのは片手で数えるくらいで、本当に全く吠えません（たまに寂しくて「くーんくーん」とは言います!）。

あとは、リリちゃんが認めた人からしか食べ物を食べません。友人が来ておやつをあげても絶対に食べませんし、外でトリミングの方や獣医さんがおやつをあげても食べません。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段はすごくのんびりしていて、こっちが「遊ぼ!」ってすると、すぐに「遊んでくれるの!?」と嬉しそうにしてくれます。

甘えることが苦手なリリちゃんでしたが、一時、友人宅のワンちゃんを預かってから、その子を見てリリも勉強した様子で、最近くっついて寝るようになりました!

あと自然が大好きで、自然いっぱいのところに連れて行くととっても嬉しそうにしてくれて、それが可愛いなぁと思います!

縄文柴のリリちゃんの日常は、投稿主さんのアカウントから見ることができます。ぜひ覗いてみてはいかがでしょう♪