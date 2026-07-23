地元の人に長年愛される「街中華」。そんなお店には、なぜか何度でも通いたくなる魅力がありますよね。今回話題となっているのは、あるファミリーが街中華を訪れた動画。次々と運ばれてくる料理に大興奮しながら、家族みんなで食事を楽しむ様子が注目を集めています。

ミュンヘン生まれで、現在は名古屋で観光コンサル会社を運営する社長・LENAさんと、その夫のTAKAさんご家族で運営しているYouTubeチャンネル「LTブログ」。

今回は、LENAさんの両親を地元の「街中華」へ連れて行くことに。果たして反応は……?

「週1回くらい行ってる」

動画の冒頭、一家は車に乗って街中華へ向かいます。

このお店はTAKAさんのお父さんの友人が切り盛りするお気に入りのお店だそうで、「週1回ぐらい行ってる」ほど。すると周囲からは、「行きすぎ!」と早速ツッコミが入り、車内は笑いに包まれます。

店に到着すると、まず運ばれてきたのはイカゲソのフライ。

LENAさんのお母さんはイカが大好きなようで、さっそく夢中になって食べ始めます。あまりの勢いに、「今日は料理がたくさん来るからね」とTAKAさんが慌てるものの、「これ食べるから注文し過ぎないでね」と言うほど、ドハマりしている様子。あっという間にイカゲソはなくなりました。

続いて登場したのは、街中華の大定番・焼き餃子。LENAさんが「どこよりも一番美味しい」と断言するほどオススメの一品です。

動画越しにも分かるほど餡がぎっしり詰まっており、一口食べるたびに「美味しい」の声が飛び交います。

次々と運ばれてくる料理を口に運びながら、「どうしてもっと早く連れてきてくれなかったの」とLENAさんのお母さん。水餃子やチャーシュー、手羽先、回鍋肉、エビチリなどを美味しそうに食べ進めます。

かなり食べたところで、お腹の満腹度チェック。お母さんは「80%」とまだ余裕がある様子ですが、お父さんは即座に「100%です」と満腹宣言。

それでもまだ終わりません。レバニラが運ばれてくると、お腹がいっぱいだと言っていたお父さんも積極的に自分の皿に取り分けていきます。

そして最後に登場したのは台湾焼きそば。家族にとっては定番の締めメニューらしく、「いつも締めで食べるんだよ」と紹介。すでに満腹のはずなのに、この料理は“別腹”で最後までしっかり完食していました。

食事を終えた後、お気に入りメニューを聞かれたお母さんは、「水餃子が一番美味しかった」と回答。餃子や回鍋肉、エビチリなど中華の定番が並ぶなか、水餃子がナンバーワンに選ばれたのは少し意外でした。

一方でイカゲソの料理も強く印象に残っていたようで、「あれは美味しかった」と噛みしめるように振り返りました。

餃子、水餃子、レバニラ、酢豚、回鍋肉、台湾焼きそば……次々と登場する料理を眺めているだけでもお腹が空いてきますが、それ以上に印象的なのは家族の楽しそうな笑顔。幸せいっぱいの素敵な“飯テロ”動画でした。