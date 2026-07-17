ワンちゃんが大好きなボール遊び。投げられたボールをしっかりキャッチして飼い主さんの元へちゃんと持って帰ってくるのは、実はちょっと難しかったりします。

こちらのワンちゃんもボール遊びの特訓をしているようですが……?

ぜんぜん上達しない😂

この後も特訓は続きました⚾️笑

please watch the ball, please!

(@lois_iggyより引用)

愛犬ロイスちゃん(3歳・女の子／愛称ローちゃん)の動画をInstagramに投稿したのは「ロイス Lois(@lois_iggy)」さん。

動画には、「ボールをちゃんと見る」練習を頑張っているロイスちゃんの様子が映っています。

ボールを持つ飼い主さんの前にロイスちゃんがやってきて、ボール遊びをスタート!

おっと! まだボールは投げられていないのに、ロイスちゃんは「今だ!」とボールが飛んでくる方へジャンプして、"タンッ"と着地。見事な見切り発車です!

しかし、「あ、あれ?」と振り返るロイスちゃん。もちろん、ボールはまだ飼い主さんの手の中に。

本来は飛んでくるボールをよく見てキャッチする練習のはずですが、やる気が空回りしちゃっている姿がたまらなく可愛い……!!

その後、仕切り直して投げてもらったボールを取ってすぐに飼い主さんの元へ。

そして再び、見切り発車をしては「あれ? ボールは?」と振り返るロイスちゃん。

何度繰り返しても、やっぱりボールより体が先に動いてしまいます。

「あれ? ボールは?」と振り返った瞬間の表情も仕草もとても愛らしいですよね♪

最後は、投げられたボールを見ずにクルンと回ってしまい、なんとボールがロイスちゃんの背中にコツン!

一生懸命さのあまりズレてしまう姿が可愛すぎて、「このままでもいいのでは……?」と思ってしまいますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数13万回以上を記録(7月16日時点)。「振り返って、あれ? え? って感じ 可愛いー」「足のダンっ! って感じがたまらなく可愛すぎる」「何とも言えない振り向きで愛嬌が素晴らしいです」「見切り発車も見切り発車じゃないか 可愛い」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても楽しいボール練習を見せてくれたロイスちゃんについて、投稿主さんにさらに詳しくお聞きしました。

── ボール遊びの時はいつもこうなるのでしょうか?

いつもこうです。昔からボールを見ないで、「このタイミングでここに飛んできて欲しいな」でジャンプするので、背中や頭にボールが当たります。なので、「そろそろちゃんと教えるかー」と思ったタイミングがこちらです。3年間ずーっといつものことだったので、こんなに反響があると思いませんでした!

── 今後、上達はしそうですか?

実はですね……上達しちゃったんです。あれから飼い主(私)が喜ぶからか、やたらとボールを持ってくるようになったのですが、どうやら皆さんに笑われてると勘づいたみたいで……(笑)。たまーに今でもボールより先に行くことはありますが、察しちゃったみたいです。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

まさに「猟奇的な、ど素直」で、暴れん坊な一面とすごく素直でかわいらしい一面があります。

人も犬も大好きでパワフルに寄っていくので、よく引かれてます。あと、よく日本語を理解していて、表情と仕草で答えてくれます!

今では練習のおかげで上達しているというロイスちゃん。練習中のあの愛らしい見切り発車は何度でも見返したくなる可愛さでしたね♪