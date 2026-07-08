SNSでちょいちょい見かける、長い廊下に並べられた障害物を軽やかに飛び越えるワンちゃんや猫ちゃんたち。その身体能力の高さには、つい見とれてしまうものがありますよね。

ところが、こちらのワンちゃんが見せたのは、誰も予想できなかった"飛び越え方"でした。

ししまるはジャンプのできない犬でした🤣

(@marumarugram3より引用)

愛犬ししまる君の動画を投稿したのはInstagramユーザーの「しし らん るう(@marumarugram3)」さん。

飼い主さんは、ししまる君がジャンプする姿を撮ろうと、廊下にトイレットペーパーなどを並べて障害物を作りました。

いざスタートし、トイレットペーパーの前までとことこ歩いてきたしまる君。

目の前の障害物を見つめて…

ジャンプするのか……?

次の瞬間、くるっと後ろを向き……!?

な、なんと、そのまま後ろ歩きで器用にトイレットペーパーを跨いでこちらへ。

ウソでしょーー!?

まさかの突破方法に驚かされます。

正面からのジャンプよりも、ずっと高度なワザでクリアしたししまる君。ふわふわのお尻を揺らしながら跨ぐ姿が可愛らしく、何度でも見返してしまいます♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数73.1万回以上、2.1万件のいいねを記録(7月7日時点)。「かわいいすぎ 何回見ても飽きない」「かわいいポメケツ見れました」「なんで?! 可愛すぎます」「そっちの方が難しそうですが…」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

たくさんの人を虜にした、ししまる君の後ろ歩き。その理由について、投稿主さんにお聞きしてみました。

── なぜ後ろ向きにまたいだのか分かりますか? また、普段から後ろ歩きをすることはあるのでしょうか?

普段から「何か見えてるのかな」と思うくらい、急に恐る恐る歩いてみたり、くるっと後ろ向きで歩いたりすることがたまにあります。ししまるにとってはちょっと怖いことは後ろ向きが安全らしいので、トイレットペーパーを後ろ向きで跳んだんだと思います!

ちなみに、何度やっても後ろ向きでした(笑)。二段も挑戦しましたが、当然無理でした(笑)

ししまるはイタズラ好きで芸達者な頭のいい子なので色々考えた結果が後ろ向きだったんだと思います。

ししまる君が編み出した、慎重な突破方法。賢さと体の使い方の上手さに、拍手を送りたくなりますね♪