昔話でもおなじみの亀。小さな手足で、一歩ずつのんびりと進む姿で知られています。

そんな亀が石畳の坂を下る様子が、現在SNSで話題になっています。険しそうな坂を前に亀はどう立ち向かうのでしょうか……?

日本建国の地、橿原神宮にて🐢🇯🇵⛩️ 竜宮城に戻られました👏

the birthplace of Japan,Kashiharajiniu. The turtle returned to the Dragon Palace🐢⛩️

(@umai__artより引用)

「どうやって水に戻るんだろう!?」という動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「うまい(@umai__art)」さん。

動画に映っているのは、日本建国の聖地、奈良県の「橿原神宮」で、池に向かって歩く1匹の亀です。

池へ行くには石畳の坂を下る必要がありますが、小さな手足でゆっくりと進む亀にとっては、なかなか大変そう。

トコトコと坂へ向かっていく亀。

しかし、坂へ到着した次の瞬間……!

なんと坂に降りた瞬間、「ゔぉぉぉぉぉ」と言わんばかりに一気に加速!! まるでジェットコースターのような猛スピードで、豪快に坂を駆け下りていったのです!

これは衝撃的……!! あのゆっくり歩く亀のイメージとのギャップが大きすぎて驚かずにはいられません!

そして亀は坂を下り切ると、何事もなかったかのように「竜宮城」ならぬ池へ戻って行きましたとさ。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数353万回以上、8.5万件のいいねを記録(7月23日時点)。「なんか元気出た!!!!」「豪快な滑り」「早っっっっっ!」「思ったより衝撃だった」「すご〜い！かっこいい！」「甲羅ってこうやって使うためにあるのかー」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

投稿主のうまいさんに、撮影時のご感想をお聞きすると「建国の地とされる橿原神宮で、亀の勇気ある行動を見れて、なおかつ撮影も出来た事で、とてもパワーをもらいました!」と話してくださいました。

亀のイメージを覆す、まさかの豪快な坂下り。たくましい見事な下りっぷりに目を奪われてしまいましたね♪