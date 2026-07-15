山口県下関市にある水族館「海響館」公式から、癒しのスナメリ動画が届いています。何やら、話題のあのドーナツと関係があるとか、ないとか……。

スナメリの「あいす」の頭は、今流行りの あのドーナツみたい!とスタッフに大人気

海響館のスナメリの中で1番ぷにぷにしています🍩

(@shimonoseki_aqより引用)

同館で暮らすスナメリの中で最もぷにぷにしているという「あいす」。この弾力といい表情といい、可愛くてたまりませんね。飼育員さんにツンツンされるのを喜んでいるようにも見えて、なんだかほっこりします。

この動画を見た人からは、「ホント可愛いくて癒される」「あー! ぷにぷにしたいー! した過ぎるぅー!(笑)」「もっちゅりん!?」「かわいい頭をカプッと食べたいです!(ダメ)」と話題に。流行りの“あのドーナツ”は入手困難ですが、その感触を毎日楽しめるなんて最高ですね。

さて、同館では7月18日より、毎年恒例「夜の水族館」が始まります。ムードたっぷりの夜の水族館で、海のいきものたちがどんな風に生活しているのか、覗いてみてはいかがでしょうか。「あいす」のぷにぷに頭も、観察してみてくださいね。