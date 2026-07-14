決めた時間になると自動でごはんが出てくるペット用品「自動給餌器」。

通常は誤作動を防ぐためにロックがかかっていますが、こちらの猫ちゃんの手にかかると……。

クリームパンみたいなおててで…

まさか本当に自動給餌器のボタンを押して、ごはんを出してしまうコハク8号🐈✨

何度見ても「え、本当に押してる!」と驚いてしまいます😂

しかも最後は、自分だけ食べるのではなく妹・すずめに「どうぞ。」する優しいお兄ちゃん🥹💕

可愛さと賢さ、そして優しさまで詰まったコハク8号でした🐾

みなさんなら、このクリームパン何点ですか?

(@kohaku8go_nushiより引用)

「クリームパンで操作します」という動画をInstagramに投稿したのは「コハク8号のお店屋さん(@kohaku8go_nushi)」さん。

どうやら、愛猫のコハク8号くんは自動給餌器のボタンを押して、ご飯を出せちゃうんだとか。一体、どういうことなのでしょう?

自動給餌器の前に座ったコハク8号くん。肉球でボタンを押し始めました。もちろん、押しただけではご飯は出てきません。

ところが、なんとコハク8号くんはロック解除に必要な5秒間、肉球でしっかりと押し続けたのです。

5秒後、自動給餌器は「ロック解除されました」と英語でアナウンスし、見事にロック解除に成功!

さらに、今度は隣にある「給餌」ボタンをクリームパンの様なお手手でタッチ……!

すると、自動給餌器が「ご飯の時間だよー!」と英語でアナウンス。

その音を聞きつけてやってきた、妹の元野良猫・すずめちゃん。コハク8号くんは、自分で出したご飯をすずめちゃんに「どうぞ」と譲ります。

すずめちゃんが「いただきます」と食べ始めると、「ええよ」と言わんばかりに颯爽と立ち去るコハク8号くん。男前すぎます!!

投稿主さんは、「何度見ても『え、本当に押してる!』と驚いてしまいます」とコメント。さらに「可愛さと賢さ、そして優しさまで詰まったコハク8号でした」と語っています。

ロック解除のために5秒間長押しし、さらに給餌ボタンまで押すなんて。その見事な操作ぶりに「中に人が入っているのでは?」と思ってしまいますよね。

しかも、自ら出したご飯をすずめちゃんにあげるなんて、その男前ぶりに惚れ惚れしちゃいます!!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数51.7万回以上、1.8万件のいいねを記録(7月10日時点)。「えっ? これわかってやってるん? 凄すぎひん?」「超賢いです!」「賢い! そして妹のためだなんて優しすぎる」「頭の良さと可愛いさと優しさとオール100点 しかも、静かに去って行くとか、カッコ良すぎ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

たくさんの感動の声が寄せられたコハク8号くんについて、投稿主さんにさらに詳しくお聞きしました。

── コハク8号くんは、どのようにしてご飯の出し方を覚えたのでしょう？

最初は私たちも本当に驚きました。

ボタン部分を触ると、肉球でも反応して音が鳴ることに気付いたようで、おもちゃで遊ぶような感覚でいろいろ触っていました。そのうちに「この組み合わせだとごはんが出る」ということを、自分で見つけ出したようです。

私たちが教えたわけではなく、試行錯誤しながら覚えてしまったので、「そんなことまで覚えるの!?」と家族みんなで驚きました。

── よくこのように他の猫ちゃんに譲ってあげたりするのでしょうか？

「自分が食べたいからご飯を出している」というよりも、ボタンを押して私たち人間が驚いたり騒いだりする反応を楽しんでいるように感じています。

「妹たちに譲ってあげよう」と考えているわけではなさそうなので、自分で出したご飯を誰が食べに来ても気にせず、怒ることもありません。

その様子がとても優しく見えますし、実際、妹猫のすずめとあんずも安心して近づいてきて食べているので、普段から信頼されているお兄ちゃんなんだなと感じています。

── コハク8号くんの普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

コハク8号はとても穏やかで優しい性格です。

体は一番大きいのですが、妹たちに本気で怒ることはほとんどなく、小さい頃から面倒を見てくれる頼もしいお兄ちゃんです。

好奇心旺盛で賢く、自動給餌器を攻略したり、新しいことを覚えるのも得意です。その一方で甘えん坊な一面もあり、毎日家族に寄り添ってくれるところが、とても愛おしいと感じています。

賢さと優しさを兼ね備えた頼れるお兄ちゃん猫のコハク8号くんに、心奪われてしまいましたね♪