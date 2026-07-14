小さな体やあどけない姿がたまらなく可愛らしい子猫。……おやっ? こちらの“子猫”ちゃんは、白い猫ちゃんのお尻にぴったりくっついている……のでしょうか?

ミニサイズ三毛ちゃん

(@kofuku.___より引用)

Instagramに投稿したのは、元野良猫だった親娘と暮らしている「@kofuku.___」さん。動画に登場するのは白い三毛の娘猫、心福ちゃんです。

実はこの小さな猫ちゃんの正体は、なんと心福ちゃんのおしりの模様!! 模様が小さな猫のように見えることに気付いた飼い主さんが、「耳」に見える部分の毛をピピっと整えて、猫の形にスタイリングしてみたんだそうです。

スタイリングした結果、現れたのはまるで本物の子猫!

それは驚くほど見事な完成度で、心福ちゃんのお尻に寄り添った小さな猫ちゃんが、気持ちよさそうに眠っている姿にしか見えません……!

さらに、心福ちゃんが目を覚まして体勢を変えると、その小さな猫ちゃんまで一緒に動いているかのよう!

しかも、心福ちゃんの尻尾の位置が小さい猫ちゃんの尻尾とちょうど重なっているため、リアルさは抜群。すごい……!

何も知らずにキュルルンとした目でこちらを見つめる心福ちゃんが、たまらなく可愛いですね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数145.6万回以上、9.6万件のいいねを記録(7月14日時点)。「ほんまだ! 猫ちゃんいる! 笑」「ホントだぁ～! しっぽに、もう1匹いる」「親子で寝てるみたいよ〜」「ほんとだ!! これすごい奇跡 めちゃくちゃ可愛い」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

小さな猫ちゃんを宿して話題となった心福ちゃんについて、投稿主さんに詳しい話をお聞きしました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

まず1つ目は「体力おばけ」です! よく遊ぶし、よく喋るし、毎日めちゃくちゃうるさいです。笑 そんなお転婆なところが大好きです。

そして2つ目は、めちゃくちゃ甘えん坊です! 早朝でもごはんの催促ではなく、自分が遊んでるところを見て欲しくて、飼い主を起こしてくるし、飼い主が床に座れば、すぐに飼い主の足枕で寝ようとして寄ってきます。

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などを改めてお聞かせいただけますか?

「猫の毛で遊んでみた♪」っていう感覚で投稿したので、こんなに反響があって「なんでこれが?」と、ただただびっくりしています。

でもこの投稿をきっかけに、「猫ってかわいいな」「保護猫を迎えるのもいいな」って1人でも多くの方が思ってくださるきっかけになれたら嬉しいです。

お転婆で元気いっぱい、そして甘えん坊な元保護猫の心福ちゃん。つい二度見してしまう、とても素敵な模様でしたね♪

投稿主さんのアカウントでは、母娘猫との日常を沢山見ることができますので、ぜひ覗いてみてはいかがでしょう♪