元プロ野球選手の石川雄洋氏が20日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「古木さんのライバルと言われた村田修一さん! まさに有言実行!? 勝負強さを物語る秘話も!」に出演。村田修一氏の勝負強さを称賛した。
村田修一とラミレスとの熾烈なホームラン王争い
「勝負強かった選手」として村田氏の名前が挙がると、石川氏は「僕がすごい覚えているのは……」と切り出し、アレックス・ラミレス氏とのホームラン王争いを振り返った。
石川氏は「最終戦まで争っていた。ラミちゃんが追いついたんですよ」と、タイトル争いが最終戦までもつれ込んだことを回顧。村田氏も最終戦を残す状況だったといい、「僕、常に村田さんとベンチ隣り座ってたんですけど、『打ってくるわ、見とけよ。肩口からのスライダーをホームラン打ってくるわ』って言って」と、ベンチでの村田氏の言葉を伝えつつ、「そしたら、初球か2球目か忘れましたけど、肩口のスライダー来た。左中間レフトスタンドに放り込んだ」「その瞬間鳥肌立って。いやすごいわ」と驚きを口にした。
そして、石川氏は「この人ってやっぱり言ったことを実行するっていうか、すごいなと。それが今でも覚えてます」と改めて絶賛。古木克明氏も「やっぱりいいところで打ってるイメージがすごく強くて」と共感し、勝負どころで結果を残す村田氏の印象を語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。