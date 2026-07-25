元プロ野球選手の石川雄洋氏が20日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「古木さんのライバルと言われた村田修一さん! まさに有言実行!? 勝負強さを物語る秘話も!」に出演。村田修一氏の勝負強さを称賛した。

村田修一とラミレスとの熾烈なホームラン王争い

「勝負強かった選手」として村田氏の名前が挙がると、石川氏は「僕がすごい覚えているのは……」と切り出し、アレックス・ラミレス氏とのホームラン王争いを振り返った。

石川氏は「最終戦まで争っていた。ラミちゃんが追いついたんですよ」と、タイトル争いが最終戦までもつれ込んだことを回顧。村田氏も最終戦を残す状況だったといい、「僕、常に村田さんとベンチ隣り座ってたんですけど、『打ってくるわ、見とけよ。肩口からのスライダーをホームラン打ってくるわ』って言って」と、ベンチでの村田氏の言葉を伝えつつ、「そしたら、初球か2球目か忘れましたけど、肩口のスライダー来た。左中間レフトスタンドに放り込んだ」「その瞬間鳥肌立って。いやすごいわ」と驚きを口にした。

そして、石川氏は「この人ってやっぱり言ったことを実行するっていうか、すごいなと。それが今でも覚えてます」と改めて絶賛。古木克明氏も「やっぱりいいところで打ってるイメージがすごく強くて」と共感し、勝負どころで結果を残す村田氏の印象を語っていた。