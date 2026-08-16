ヤクルトが1点差でＤｅＮＡに辛勝
先発投手：ヤクルトは松本健吾が5回1失点の好投（8安打4奪三振）、ＤｅＮＡの片山皓心は5回1/3回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：ヤクルトが2点を追加 6回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が1本塁打、2打点の活躍、ＤｅＮＡの筒香嘉智が3安打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|106
|59
|46
|1
|.562
|-
|2
|巨人
|107
|57
|48
|2
|.543
|2
|3
|ヤクルト
|105
|49
|55
|1
|.471
|9
|4
|DeNA
|107
|48
|56
|3
|.462
|10
|5
|中日
|109
|46
|62
|1
|.426
|14
|6
|広島
|102
|40
|58
|4
|.408
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|107
|67
|39
|1
|.632
|-
|2
|西武
|110
|60
|47
|3
|.561
|7
|3
|日本ハム
|111
|62
|49
|0
|.559
|7
|4
|オリックス
|109
|53
|54
|2
|.495
|14
|5
|ロッテ
|104
|48
|53
|3
|.475
|16
|6
|楽天
|105
|41
|63
|1
|.394
|25