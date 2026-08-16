西武、ロッテに6点差で快勝
先発投手：西武は武内夏暉が6回2/3回0失点の好投（3安打5奪三振）、ロッテの毛利海大は2回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：西武が2点を追加 2回裏：西武が2点を追加 5回裏：西武が1点を追加 注目選手：西武のA・カナリオが1本塁打、2打点の活躍、西武の西川愛也が2打点の活躍、西武の岸潤一郎が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|105
|58
|46
|1
|.558
|-
|2
|巨人
|106
|56
|48
|2
|.538
|2
|3
|ヤクルト
|104
|48
|55
|1
|.466
|9
|3
|DeNA
|106
|48
|55
|3
|.466
|9
|5
|中日
|108
|46
|61
|1
|.430
|13
|6
|広島
|101
|40
|57
|4
|.412
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|106
|66
|39
|1
|.629
|-
|2
|西武
|109
|59
|47
|3
|.557
|7
|3
|日本ハム
|110
|61
|49
|0
|.555
|7
|4
|オリックス
|108
|53
|53
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|103
|48
|52
|3
|.480
|15
|6
|楽天
|104
|41
|62
|1
|.398
|24