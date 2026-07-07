元プロ野球選手で野球解説者の武田一浩氏が3日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「まさにお手本! “いつも同じフォーム”が大切?? 山本由伸投手の凄さの秘密を解説!」に出演。ドジャースの山本由伸を高く評価した。

山本由伸、上原浩治氏、摂津正氏…コントロールが良い投手の共通点とは

山本のすごさについて、武田氏は「変なことはしないじゃん」と述べ、「シンプルなんだけど、テイクバックがいつも同じ。(腕が)トップに入るのが早くて、いつも同じフォームで投げられてるのが彼の良いところ」と解説。そのうえで、「手が遅れたりしないから、コントロールも良いわけで」と評した。

さらに、腕をトップの位置へ持っていく前に、体が前へ突っ込むのは避けるべきと説明。その点、山本は理想的な動きであり、「山本はまさにお手本」と賛辞を贈った。

また、山本が取り入れているやり投げのトレーニングにも言及。「最初のほうは批判していた人もいたけども、あれはやっぱりこの形を作るため。いつも同じフォームで投げれるようにたぶん彼はやってるんだろうなと思って見てた」と狙いを分析した。

さらに上原浩治氏、摂津正氏の例も挙げた武田氏。「2人はいつもパンって(早く)トップに行くので、いつでも準備ができてるからコントロールが良いわけ」と言い、「山本も、構造上、動き的には同じ」とコントロールが良い投手の共通点を明かしていた。