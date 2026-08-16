阪神が7点差で広島に勝利

先発投手：阪神は伊原陵人が5回1失点の好投（2安打4奪三振）、広島の森翔平は6回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が2点を追加 5回裏：広島が1点を追加 7回表：阪神が2点を追加 注目選手：広島のE.モンテロが1本塁打の活躍、阪神の佐藤輝明が1本塁打、2打点、3得点の活躍、阪神の坂本誠志郎が3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 106 59 46 1 .562 -
2 巨人 107 57 48 2 .543 2
3 ヤクルト 105 49 55 1 .471 9
4 DeNA 107 48 56 3 .462 10
5 中日 109 46 62 1 .426 14
6 広島 102 40 58 4 .408 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 107 67 39 1 .632 -
2 西武 110 60 47 3 .561 7
3 日本ハム 111 62 49 0 .559 7
4 オリックス 109 53 54 2 .495 14
5 ロッテ 104 48 53 3 .475 16
6 楽天 105 41 63 1 .394 25