元プロ野球選手で野球解説者の清原和博氏が4月22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「清原さん&野村さんが現役時代に行きたかった球団は!? 今でも腹立つエピソードとは!?」に出演。西武時代に納得がいかなかったという独自の「罰金制度」について振り返った。

西武時代の「罰金制度」で意外な結末

「現役時代、思い出すと今でも腹が立つことがある」という質問に対し、「◯」の札を挙げた清原氏は「罰金ですね」と切り出し、西武時代の厳格な規律について、「まず遅刻1分につき1万円」「あと門限破りですね。月の給料1カ月分なんですよ、1回破ると」と説明。

しかも、その罰金は回数を重ねるごとに増額していく仕組みだったようで、「当時、1年目で年俸600万だったんですけど、最初は50万だったんですよ。次また破ってそこから『倍々ゲームな』って言われて、次100です。それで次200です」と、またたく間に罰金額は200万円に到達。年俸の3分の1にも及ぶ金額に対し、「200って言われた時に『もう辞める!』っ言ったんですよ、プロ野球を」と、あまりの理不尽さに思わず退団を口にしたという。

この窮地に、「そしたら東尾さんが監督と相談してくれて、100万に下がったんですよ」と、先輩である東尾修氏の取りなしで減額されたものの、それでも「だからそれが一番腹立ちましたね」と、納得はしていなかったようだ。もっとも、没収されたお金の行方として、「うれしかったのが、FAでジャイアンツに移籍する時に定期預金で置いといてくれました。それで返してくれました」と明かしていた。