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2026.08.16 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 3 0
ヤクルト 0 0 0 0

  • OUT

    9番 片山 皓心 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    6番 勝又 温史 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 増田 珠 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 宮本 丈 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト

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