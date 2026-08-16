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2026.08.16 18:00 明治神宮野球場
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9番 片山 皓心 空振り三振 3アウト
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8番 戸柱 恭孝 空振り三振 2アウト
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7番 林 琢真 レフトファウルフライ 1アウト
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6番 勝又 温史 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 増田 珠 ショートゴロ 3アウト
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3番 宮本 丈 フォアボール ランナー：1塁
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2番 岩田 幸宏 ショートフライ 2アウト
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1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
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5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト
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3番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1、2塁
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2番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1塁
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1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト
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