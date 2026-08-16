ヤクルト vs ＤｅＮＡ 2026年8月16日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ＤｅＮＡ Ｄ 0 0 0 3 0 ヤクルト ヤ 0 0 0 0 2回表 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 9番 片山 皓心 空振り三振 3アウト

OUT 8番 戸柱 恭孝 空振り三振 2アウト

OUT 7番 林 琢真 レフトファウルフライ 1アウト

OUT 6番 勝又 温史 レフトヒット ランナー：1塁 1回裏 ヤクルトの攻撃 OUT 4番 増田 珠 ショートゴロ 3アウト

OUT 3番 宮本 丈 フォアボール ランナー：1塁

OUT 2番 岩田 幸宏 ショートフライ 2アウト

OUT 1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト 1回表 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト

OUT 3番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 2番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1塁

OUT 1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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