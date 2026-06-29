元プロ野球選手の小田幸平氏が22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「元中日コンビが登場! 小田幸平さんが一番なりたい男に清原和博さんを選んだ驚きの理由とは…!?」に出演。巨人時代のチームメイトだった清原和博氏との思い出を語った。

清原和博氏から学んだ「道具を大切にする姿勢」

清原氏から「カメラにランプがついたら放映されてるから。長嶋(茂雄)さんの横にいて映れ。自分を小田っていうのをアピールしろ」と助言を受けたという小田氏。「ランプがついた瞬間にそれは映ってるから、その時はちゃんと声出してる感じを出せ」と教えられ、自己アピールの大切さを学んだという。

さらに、清原氏について「一番なりたい男」と表現。現役時代の2人は、練習中に“じゃれ合っている”姿も話題になっていた。当時を振り返り、「格闘技の試合の翌日、なぜかマウスピースをしてくるんですよ。『試合の次の日は気をつけとけ』って。こういう男になりたいなって」と苦笑い。その一方で、「真面目な話、自分は全部愛情だと思ってた」と懐かしんだ。

また、折れたバットをゴミ箱に捨てた際には、その様子を見ていた清原氏から「お前、今までお世話になったバットやろ? ちゃんとテーピングして上に置いとけ」と注意を受けたことを回顧。小田氏は「(清原さんが)終わってからもスパイクをずっと磨いてるのを見てたので。僕も後輩に伝えるときはそう言うようにしています」と話し、道具を大切にする姿勢を後輩へ受け継いでいることを明かしていた。