いろんなものが初めてづくしの仔犬ちゃん。毎日のお散歩も、最初は地面の感触や音、景色に慣れながら、少しずつ歩くことを覚えていきます。

おっと、こちらの仔犬ちゃんも初めてのお散歩に挑戦しているようで……

生後139日目のポメラニアン、初めてのお散歩に行く🐾

(@wolfsableleo926より引用)

Instagramに動画を投稿したのは「レオ(@wolfsableleo926)」さん。映っているのは現在3歳になる愛犬・レオくんが、まだ生後139日の仔犬だった頃のお散歩の様子です。

この日、初めてのお散歩に出たレオくん。

抱っこで外に出るのは慣れていても、自分の足で道路を歩くのは初挑戦。レオくんは地面にぺたんと伏せて、周りの様子をじっくり確かめているようです。

飼い主さんにぴったりくっつきながら、時には、「だっこして〜」と言っているかのように、膝へ登ろうとする場面も。

そして優しく見守る飼い主さんと一緒に、ちょっとずつ歩いてみるレオくん。小さな体で頑張って前へ進む姿がとても愛らしく、つい応援したくなります♪

大好きな飼い主さんのそばが一番安心できるのでしょう。その姿からは、たくさん愛されていることが伝わってきて、愛おしくなっちゃいますね。

動画の最後は、飼い主さんを追いかけながら少し歩けるようになっていたレオくん。「ちょっとずつ慣れていこうね」という優しい言葉で締めくくられています。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数299.5万回以上、18.6万件のいいねを記録(7月17日時点)。「応援したくなります 可愛い 成長が楽しみですね～」「可愛いね〜 初めてのお外は怖いよね、少しずつ慣れていってね 頑張れ〜」「飼い主さんに引っ付くのも愛されて育ってる証ですね」「可愛い〜♡うちのぷりんもそうだったのですごく共感できます 愛おしすぎますよね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

現在は3歳になっているレオくんですが、投稿主さんに撮影時のお話や、現在の様子についてお聞きしました。

── 撮影当時のお散歩の様子を改めてお聞かせいただけますか?

初めてのお散歩では、あらかじめ抱っこ散歩を何度もして外の世界に慣らして、家でも首輪やリードをつけて歩く練習をしてましたが、いざ外で歩かせようとすると全然動かなくなってしまい、おやつで誘導しても全然ダメでした。怖がって飼い主の足に必死にしがみついてる姿はとても可愛くてたまりませんでした。

── 3歳になった現在のお散歩の様子はいかがでしょうか?

現在はお散歩にもすっかり慣れ、楽しそうに歩いています。人が大好きなので、道ですれ違う方に「かわいい!」と声をかけてもらうと嬉しそうに近づいていき、たくさん撫でてもらっています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

レオは少し慎重で臆病な性格ですが、人懐っこくて、人に撫でてもらうことが大好きです。また、おやつが大好きで、様々な芸も楽しみながら覚えてくれました。可愛いなと思うところは、いつもニコニコした表情を見せてくれることです。嬉しい時や楽しい時は分かりやすく笑顔でこちらを眺めてきます。

優しい飼い主さんに見守られて、今ではお散歩を楽しむようになったレオくん。仔犬時代の一生懸命な姿にほっこりさせられましたね♪