夏はカレーの季節。そして、カレーといえば無印良品のレトルトカレーです。味のバリエーションがとにかく豊富で、いろんな味や辛さから選べるのがありがたいですよね。ただ、どれを買えばいいのか迷ってしまう人も多いのでは?

そこで今回は、無印良品公式がまとめてくれた「辛さ別一覧」を紹介します。

全45種類のカレーが、0辛～6辛までの7段階別に表示されています。こうして見ると、種類の多さが改めて分かりますね。

全く辛くない0辛は4種類。小さなお子さんや辛い物が苦手な方でも、4種類から選ぶことができるんですね。また、1辛～3辛には、夏にぴったり“冷やして食べる”カレーがラインナップされています。レトルトカレーといえば温めて食べるのが一般的ですが、冷たいまま食べるとは興味深い。筆者が好きなカレーは2辛～3辛が多いのですが、4辛・5辛はかなり辛そうなラインナップ。そして、それを上回るのが最強の6辛「レッド」。どんだけ辛いのでしょうか……。

この一覧表が公開されると、多くの無印カレーファンが反応。「一覧で見るとまだまだ食べてみたいカレー沢山ありますね」「辛いのが苦手だけど無印のカレー好きだからこの表は助かる!!」「引用に具材別と気分別まで一覧で載っていて神」といった声が続出。また、「全部制覇してみたくなる～」「ここにある全てのカレーを食べるのが夢」「今日の夕飯、無印のカレーにしよかな! めちゃ食べたくなってきた」「明日のお昼はレッドだな」などなど、一気にお口の中がカレーモードになってしまった人も。筆者も食べたくなってきました!!笑

でも、この暑さの中、自宅でカレーを作るとなると一苦労ですよね。そんな時こそ、無理せず無印カレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。夏休み中のお子さんのお昼ご飯にもいいかもしれませんね。