こねない＆発酵不要のパンとして、昨年からSNSのトレンドとなっている「ポップオーバー」。中はふわっと、外はサクッとした食感のパンを、家で簡単に作れるレシピが話題に!

小麦粉や麺類を手掛けるメーカー・ニップンの公式アカウントによる投稿が話題を呼んでいます。

6〜8個分の材料は、薄力小麦粉100g、Mサイズの卵2個、牛乳200g、バター20g、グラニュー糖5g。今回のレシピでは、薄力小麦粉はニップンの『ハート』を使用しています。

ボウルに薄力小麦粉とグラニュー糖を入れ、泡だて器で均一になるようすり混ぜます。

別のボウルに卵と牛乳を入れてよく混ぜたら、粉類が入ったボウルへ3〜4回に分けて投入。ムラにならないようにしっかり混ぜた後、溶かしたバターを加えて均一になるまで混ぜれば生地づくりは完了です。

生地はラップをかけて、室温で1時間ほど休ませます。その間に、マフィン型に適量のバターをたっぷりめに塗って準備。

オーブンを230℃に予熱して20分〜25分焼き、200℃に下げてさらに5分〜10分焼けば出来上がり!

お好みで生クリームやメープルシロップをかければ、ますます至福の味わいに。また、ハムやサラダをはさんで食事として楽しむのもおすすめだそう。

暑くて外に出るのが億劫になる時期、ぜひお家のおやつや朝食として作ってみては?