とても身近な野鳥、カラス。普段からよく見かける鳥ですが、意外と知らないこともたくさんあります。みなさんは、カラスの「耳」って見たことありますか?

カラスの耳の穴

あまり見ることないと思います👂



※この子達は環境省認可済の業者が巣の撤去の際にレスキューされた子達です。合法の元飼育している子になります。一般人によるカラスの狩猟は認められていませんのでご注意ください。

(@aramaki44より引用)

「カラスの耳の穴 あまり見ることないと思います」というコメントとともに動画を投稿をしたのは、Instagramユーザーの「Marina(@aramaki44)」さん。

動画に登場するのは、カラスの「サスケちゃん(性別不明)」です。

飼い主さんが首元の羽毛をそっとめくると……

なんと! そこに現れたのは、薄いピンク色をした大きな耳の穴。普段は羽毛に隠れていて、目にすることのない貴重な姿です。

初めて見る光景に、驚きながらもついつい見入ってしまいます。身近な存在でありながら、こんなに間近でカラスの耳を見る機会は全くと言っていいほどありません。

さらに、サスケちゃんが嫌がらずに身を任せている様子からは、飼い主さんとの信頼関係もうかがえますね♪

ちなみに動画に登場するカラスたちは、環境省認可済の業者が巣を撤去した際にレスキューされた個体で、飼い主さんが合法的に飼育しているそうです。一般人によるカラスの狩猟は認められていないので、ご注意ください。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数189万回以上、3.4万件のいいねを記録(7月7日時点)。「貴重な物を見せていただきました!!」「こんな大きな穴がガッツリあるとは知りませんでした」「えっ、初めて見ました。触っても全く嫌がらないので、信頼度が伝わりました」「おどろきーー!!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

投稿したMarinaさんに、サスケちゃんの普段の様子や性格についてお聞きすると「基本的に一人遊びが好きですが、もう一羽が私に触ってーってやってる途中で『俺も俺も!』ってやってくるところがすごく可愛いです」と教えてくれました。

Marinaさんのアカウントではサスケちゃんたちの愛らしい日常を見ることができます。気になった方は、ぜひのぞいてみてはいかがでしょう?