ポケモンを狙う悪の組織「ロケット団」が、このほどLINEスタンプに出現。怪しげなビジュアルとちょっぴり不穏な台詞が、ポケモンファンの間で話題となっています。

LINEスタンプ「悪の組織!ロケット団へようこそ!」が発売中!

泣く子も黙る、悪の組織、ロケット団!

このスタンプでトークを征服しよう!

ぜひ送ってみてね!

https://line.me/S/sticker/37491 #ポケモン #LINE

(@Pokemon_cojpより引用)

泣く子も黙る悪の組織「ロケット団」のINEスタンプだなんて、どんな台詞がラインアップされているのかと思いきや、「ありがとうございます」「承知しました」「お疲れ様です」「おめでとうございます」などなど、一般的なものも意外と多いようです。しかし……、どれも目が笑っていない(笑)。

LINEスタンプ「悪の組織!ロケット団へようこそ!」

さらに、「ロケット団に入らない?」「新入りか?」「もったいないわねぇ」「サカキさまー!」「大人の世界に口をはさまないでもらいたい」などなど、いかにもロケット団らしい不穏な台詞も。どんなやり取りでスタンプするか、考えるだけでワクワクしますね。

このニュースに、SNSでは「うおーーーえーほんとに!!! かいます」「めっちゃ良い! これ使いたい」「変装してるだけのはずなコトネの顔が一番怖いんだけどwww」「お願いしますスタンプ大好き」「アポロ様いるじゃねぇか!! こんなん買うに決まってるんだろ!!! ロケット団最高!!!」「神スタンプすぎる」と話題に。執筆時点までに2.1万いいねが寄せられています。

全40種類で、価格は320円です。ロケット団に入団したい方も、そうでない方も、使い方はあなた次第。LINEスタンプ「悪の組織!ロケット団へようこそ!」を楽しんでみてはいかがでしょうか。