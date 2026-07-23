JR西日本は23日、「山口デスティネーションキャンペーン」(山口DC)が開催される10～12月に「WEST EXPRESS 銀河」を山陽コース(京都～下関間)で夜行運転すると発表した。沿線地域の特色を生かしたおもてなしや展示なども予定している。

「山口デスティネーションキャンペーン」の期間中、「WEST EXPRESS 銀河」は山陽コース(京都～下関間)で夜行運転を行う

下り列車の運転日は10月2・5・9・12・19・23・26・30日、11月2・13・16・23・27・30日、12月7・14・21・25日。おもに月・金曜日に京都駅を発車する。京都駅を21時13分に発車した後、大阪駅、神戸駅、姫路駅、広島駅、宮島口駅、新山口駅、宇部駅、新下関駅に停車。翌日10時50分に下関駅へ到着する。上り列車の運転日は10月3・7・10・14・21・24・28・31日、11月4・14・18・25・28日、12月2・9・16・23・26日。おもに水・土曜日に下関駅を発車する。下関駅を19時27分に発車した後、新下関駅、宇部駅、新山口駅、広島駅、神戸駅、大阪駅に停車。翌日6時43分に京都駅へ到着する。

金曜日に京都駅を発車する下り列車において、姫路駅停車中に「まねきのえきそば」を提供(別料金)。下り列車の柳井駅停車中にも、昭和の売り子をイメージしたスタイルで弁当が販売されるほか、地元と連携したおもてなしを予定しているとのこと。

指定券は運転日1カ月前の10時から、「e5489」および「みどりの券売機」、駅の「みどりの窓口」などで販売。観光と宿泊を組み合わせた旅行商品も一部の座席を対象に設定し、8月下旬頃から販売する予定となっている。