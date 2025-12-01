JR西日本は1日、「WEST EXPRESS 銀河」山陽コースで2026年1～2月に運行する夜行列車のおもてなし内容を発表した。きっぷは運行日1カ月前の10時に発売。JR西日本ネット予約サービス「e5489」のほか、全国の「みどりの窓口」や「みどりの券売機プラス」でも購入できる。

山陽本線を走る「WEST EXPRESS 銀河」

2026年初頭の「WEST EXPRESS 銀河」は山陽コースで運行され、1月9日から2月28日まで(いずれも始発駅出発日基準)、一部の日を除き下り(京都発下関行)・上り(下関発京都行)それぞれ夜行特急列車として運転。下り列車の運転時刻は京都駅21時15分発・下関駅10時50分着、上り列車の運転時刻は下関駅19時43分発・京都駅6時43分着となる。

今回の山陽コースでも、停車駅および車内で地域ならではのおもてなしを多数用意した。金曜日発の下り列車限定で、姫路駅停車中(23時48分着・0時40分発)に「まねきのえきそば」を提供。柳井駅停車中(8時13分着・8時31分発)、観光ボランティアによる軽食販売等も行う。

防府市の日本酒「錦世界」や外郎などの特産品、藍染めブランド「TONOBL」とのコラボTシャツ、やまぐち鋳物記念館が制作した錫製ヘッドマークレプリカを車内で販売するほか、限定企画として山口県各地の特産品販売も行う予定。4号車フリースペースにて、萩焼や「GI萩」認定の日本酒、岩国市のしろへびぬいぐるみ、柳井金魚ちょうちんのフォトフレーム、大内人形や湯田温泉グッズ、下関市のふく提灯など、多彩な展示が並ぶとのこと。