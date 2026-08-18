近畿日本鉄道は18日、新たなレストラン列車「Les Saveurs 志摩(レ・サヴール・しま)」(11月1日から運行開始)の有料試乗会を運行開始前の10月10日に実施すると発表した。

「Les Saveurs 志摩」イメージ

「Les Saveurs 志摩」は近鉄名古屋～賢島間を運行し、上質な車内空間でフランス料理を提供する本格的なレストラン列車。列車のコンセプトを「美食が誘う、優雅な列車旅」とし、志摩観光ホテルの総料理長が監修した本格的なコース料理「フレンチコース」、近鉄・都ホテルズが監修したフレンチを手軽に楽しめる「フレンチ膳」の2種類を用意する。

デビュー前の10月10日に開催する有料試乗会では、「Les Saveurs 志摩」が近鉄名古屋～津間を往復し、往路・復路のいずれかに乗車できる。車内で車両開発担当者から誕生秘話や車両について説明するほか、小菓子とドリンクも提供するとのこと(料理は提供なし)。

提供される小菓子のイメージ

A～Dの4コースを設定し、Aコースは近鉄名古屋駅9時36分発・津駅10時31分着、Bコースは津駅11時8分発・近鉄名古屋駅12時9分着、Cコースは近鉄名古屋駅13時36分発・津駅15時7分着、Dコースは津駅15時51分発・近鉄名古屋駅17時23分着で運行。各コースとも到着駅で解散後は各自、任意の列車で出発駅まで戻ることになる。

旅行代金は、近鉄往復運賃・小菓子代・ドリンク代(1杯分)・参加記念品代・諸税等を含めて大人1万5,000円・こども1万3,800円。申込みは8月21日10時から9月25日まで。近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅、白子駅、津駅、伊勢中川駅、宇治山田駅、鳥羽駅、大阪難波駅、大阪上本町駅、京都駅、近鉄阿部野橋駅の各駅営業所または近鉄のサイト内「おすすめのツアー」にて、50名(最少催行人員25名)の参加を受け付ける。