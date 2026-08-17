JR各社は17日、お盆期間(2026年8月7～16日の10日間)における利用状況について発表した。今年のお盆期間は10日間あり、一部の路線で台風・大雨等の影響を受けたものの、おおむね前年と同程度または前年を上回る利用状況となっている。

JR東海は、8月7～9日に発生した大雨等の影響で運休や遅れが発生したものの、それ以外では新幹線・在来線ともに大きな輸送障害はなく、おおむね順調に推移したとのこと。お盆期間中の東海道新幹線は利用者数414万9,000人、前年比101%となった。

JR西日本は山陽新幹線について、利用者数192万9,000人、前年比100%と発表。北陸新幹線の利用者数は41万5,000人、前年比106%となったほか、北陸方面の在来線特急列車も「しらさぎ」が利用者数4万7,000人で前年比103%、「サンダーバード」が利用者数23万2,000人で前年比103%となり、いずれも前年を上回った。一方、関西空港駅発着の特急「はるか」は利用者数9万9,000人、前年比79%となっている。JR四国は瀬戸大橋線の利用者数29万7,800人で前年比99%、主要3線区(予讃線、土讃線、高徳線)の利用者数13万8,700人で前年比103%とのこと。

JR東日本のおもな線区における利用状況

JR東日本は、一部線区で台風と大雨に伴う運休や遅れの影響があったものの、利用状況は前年を上回ったとしている。東北新幹線の大宮～宇都宮間・古川～北上間は利用者数214万9,000人で前年比102%、盛岡～八戸間は利用者数32万人で前年比103%、上越新幹線(大宮～高崎間)は利用者数140万6,000人で前年比104%、北陸新幹線(高崎～軽井沢間)は利用者数80万7,000人で前年比104%、秋田新幹線(盛岡～田沢湖間)は利用者数9万7,000人で前年比106%、山形新幹線(福島～米沢間)は利用者数12万4,000人で前年比121%となった。成田空港駅発着の特急「成田エクスプレス」は利用者数14万3,000人で前年比95%とのこと。

JR北海道は、北海道新幹線と都市間輸送の函館方面・旭川方面で前年の実績を上回る一方、都市間輸送の旭川方面は前年の実績を下回ったという。北海道新幹線は利用者数9万2,200人で前年比102%。在来線(主要3線区の特急列車)は利用者数16万7,300人で前年比93%だった。