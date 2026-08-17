JR東海は17日、『映画名探偵プリキュア! 不思議な庭と2人の秘密』の公開を記念したコラボキャンペーンを9月18日から12月27日まで実施すると発表した。キャンペーンのメインビジュアルには、プリキュアのキャラクターたちとともに、丸みを帯びた先頭部と白い車体に青の帯が入った東海道新幹線0系を思わせる車両も描かれている。

東海道新幹線0系を思わせる車両が描かれたコラボキャンペーンのメインビジュアル

基幹中、東海道新幹線車内限定コンテンツとして、新幹線での旅をテーマにしたオリジナルボイスドラマを用意。映画に登場するキャラクターたちと一緒に旅をしているような内容で、東海道新幹線の車内からキャンペーンサイトへアクセスすると聴くことができる。第1弾を9月18日から11月6日まで、第2弾を11月7日から12月27日まで配信するという。

ボイスドラマを聴いた人には、スマートフォン用壁紙を全4種からランダムで1種プレゼント。プリキュアプリティストア東京店・横浜店・名古屋店・大阪本店にて、ポストカード(全1種)と缶バッジ(全7種からランダム1種)のセットを受け取ることもできる。特典の引換えは1人1日1回まで。なくなり次第、終了となる。

ボイスドラマを聴いた人に特典として用意される缶バッジ全7種

抽選で30人に進呈されるオリジナルアクリルスタンドイメージ

ボイスドラマを聴いた人を対象に、オリジナルアクリルスタンドが30人に当たる抽選も実施。抽選は1人1日1回参加でき、キャンペーン期間中は何度でも応募できるが、当選は1回限りとのこと。賞品はプリキュアプリティストア4店舗で受け取れる。

その他、東京・横浜・名古屋・大阪の指定スポットで、位置情報を有効にしてキャンペーンサイトへアクセスするとARフォトフレームを取得できる企画も行われる。全4種類のフレームを用意し、スポットごとに異なるデザインとする。取得したARフォトフレームは取得当日の23時59分まで場所を問わず利用できる。