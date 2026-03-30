ドイツに住む両親に、日本のお土産を渡したら……? 心温まる動画がYouTubeで話題を呼んでいます。

投稿者は、ミュンヘン生まれで、現在は名古屋で観光コンサル会社を運営する社長・LENAさんと、その夫のTAKAさんご家族が運営しているYouTubeチャンネル「LTブログ」です。

ドイツの両親が喜んだ「日本土産」は?

動画の内容は、日本からドイツへと帰省した2人が、ドイツ人であるLENAさんのご両親に向けて、たくさんの「日本のお土産」をプレゼントするというもの。次々と飛び出す日本ならではの品に、ご両親はどんな反応をしてくれるんでしょう?

  • いよいよお土産贈呈会がスタート!

    いよいよお土産贈呈会がスタート!

  • 大量のお土産を前に、ご両親もワクワクしている様子です

    大量のお土産を前に、ご両親もワクワクしている様子です

次々と飛び出す日本ならではのお土産たち

まず登場したのは、外国人にも大人気の定番お菓子類。抹茶味や高濃度カカオの「キットカット」を手にしたご両親、とってもうれしそうです。他にも和菓子やどら焼きなど、日本でもおなじみの品々を、早速「美味しい!」と絶賛しつつ食べていきます。

  • お馴染みのキットカット。パパには高濃度カカオを!

    お馴染みのキットカット。パパには高濃度カカオを!

  • 箱に詰まった色鮮やかな和菓子。本当に美味しそうです!

    箱に詰まった色鮮やかな和菓子。本当に美味しそうです!

続いては、 キャップをひねると抹茶の粉末が落ちてきて、振ると抹茶ドリンクが完成するというペットボトル飲料です。こんなのあるんだね……。ご両親は「夏にぴったり」と喜びつつ、仕掛けを楽しんだようです。

  • 振るとお茶になる不思議なペットボトルに興味津々

    振るとお茶になる不思議なペットボトルに興味津々

  • 淹れたてのお茶のお味は「超美味しい!」と大好評

    淹れたてのお茶のお味は「超美味しい!」と大好評

心遣いが嬉しい贈り物も

食べものばかりでなく、実用的なアイテムも買ってきています。両親からのリクエストだという「ユニクロ」のパンツやカシミヤのセーターは、2人も大変満足なご様子です。これは日本人でもうれしいな～。

  • リクエストにあった素敵なユニクロの服も登場

    リクエストにあった素敵なユニクロの服も登場

  • 「履き心地が良い」とお気に入りのご様子です

    「履き心地が良い」とお気に入りのご様子です

まだまだ出てきます。贅沢な和スイーツの、チョコレートでコーティングされた干し柿が登場しました。一口食べて、「干し柿とチョコレートで不味いわけがない」「本当に美味しいね！」と幸せそうなご両親なのでした。

  • 続いて、チョコレートがけの干し柿。パッケージもおしゃれですね。

    続いて、チョコレートがけの干し柿。パッケージもおしゃれですね。

  • あまりの美味しさに感動！干し柿は大ヒットのようです。

    あまりの美味しさに感動！干し柿は大ヒットのようです。

合わせて「ドイツは寒いから」ということで使い捨てカイロも用意してあります。「寒い日に使ってね」こんな心遣いもうれしいですね。

  • ドイツの厳しい冬に向けて、使い捨てカイロの心遣い。

    ドイツの厳しい冬に向けて、使い捨てカイロの心遣い。

お母さんには特別なプレゼント!

さらには、お母さんが大の抹茶好きということで、世界的に人気の「最高級抹茶パウダー」も贈られました。そのお値段は、なんと40g8000円! お母さんも驚きのあまり「オーマイガー」と英語で驚いていますね。

お母さんには特別に、扇子と専用ケースのプレゼントプレゼントも。深い青緑色で、波打ったデザインがとっても美しいですね……。お母さんもとっても気に入ってくれたようです。

  • 美しいデザインの扇子に「素晴らしい」と感嘆の声。

    美しいデザインの扇子に「素晴らしい」と感嘆の声。

  • 次々と出てくる日本からの贈り物に「完璧」と大絶賛!

    次々と出てくる日本からの贈り物に「完璧」と大絶賛!

最高のプレゼントはやっぱり……?

とはいえ、やっぱりご両親が嬉しかったのは、お孫さんのルイくんに会えたことだったようで、「最も美しい贈り物」とニコニコしています。こんな風に語るお母さんを見ていると、こちらもついついほほが緩んでしまいます。

  • ご両親にとっての「最も美しい贈り物」は、やっぱりお孫さんですね！

    ご両親にとっての「最も美しい贈り物」は、やっぱりお孫さんですね！

心温まる動画には、「そうですね、一番の『お土産』は、ルイたんだ」「ルイくんの微笑みは最高のプレセントですね」「ママとパパが元気なのは本当に嬉しい」「1番の親孝行だね」など多くの称賛が寄せられています。

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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