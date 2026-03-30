ドイツに住む両親に、日本のお土産を渡したら……? 心温まる動画がYouTubeで話題を呼んでいます。

投稿者は、ミュンヘン生まれで、現在は名古屋で観光コンサル会社を運営する社長・LENAさんと、その夫のTAKAさんご家族が運営しているYouTubeチャンネル「LTブログ」です。

ドイツの両親が喜んだ「日本土産」は?

動画の内容は、日本からドイツへと帰省した2人が、ドイツ人であるLENAさんのご両親に向けて、たくさんの「日本のお土産」をプレゼントするというもの。次々と飛び出す日本ならではの品に、ご両親はどんな反応をしてくれるんでしょう?

次々と飛び出す日本ならではのお土産たち

まず登場したのは、外国人にも大人気の定番お菓子類。抹茶味や高濃度カカオの「キットカット」を手にしたご両親、とってもうれしそうです。他にも和菓子やどら焼きなど、日本でもおなじみの品々を、早速「美味しい!」と絶賛しつつ食べていきます。

続いては、 キャップをひねると抹茶の粉末が落ちてきて、振ると抹茶ドリンクが完成するというペットボトル飲料です。こんなのあるんだね……。ご両親は「夏にぴったり」と喜びつつ、仕掛けを楽しんだようです。

振るとお茶になる不思議なペットボトルに興味津々

心遣いが嬉しい贈り物も

食べものばかりでなく、実用的なアイテムも買ってきています。両親からのリクエストだという「ユニクロ」のパンツやカシミヤのセーターは、2人も大変満足なご様子です。これは日本人でもうれしいな～。

リクエストにあった素敵なユニクロの服も登場

まだまだ出てきます。贅沢な和スイーツの、チョコレートでコーティングされた干し柿が登場しました。一口食べて、「干し柿とチョコレートで不味いわけがない」「本当に美味しいね！」と幸せそうなご両親なのでした。

合わせて「ドイツは寒いから」ということで使い捨てカイロも用意してあります。「寒い日に使ってね」こんな心遣いもうれしいですね。

お母さんには特別なプレゼント!

さらには、お母さんが大の抹茶好きということで、世界的に人気の「最高級抹茶パウダー」も贈られました。そのお値段は、なんと40g8000円! お母さんも驚きのあまり「オーマイガー」と英語で驚いていますね。

お母さんには特別に、扇子と専用ケースのプレゼントプレゼントも。深い青緑色で、波打ったデザインがとっても美しいですね……。お母さんもとっても気に入ってくれたようです。

最高のプレゼントはやっぱり……?

とはいえ、やっぱりご両親が嬉しかったのは、お孫さんのルイくんに会えたことだったようで、「最も美しい贈り物」とニコニコしています。こんな風に語るお母さんを見ていると、こちらもついついほほが緩んでしまいます。

心温まる動画には、「そうですね、一番の『お土産』は、ルイたんだ」「ルイくんの微笑みは最高のプレセントですね」「ママとパパが元気なのは本当に嬉しい」「1番の親孝行だね」など多くの称賛が寄せられています。