フィレンツェで暮らすイタリア人ママと日本人パパ、そして娘さんの日常を発信しているYouTubeチャンネル「Florence & Lifestyle」。イタリアのリアルな暮らしや、日本食に対する反応が人気を集めています。

今回の動画では、パパさんが日本のインスタント味噌ラーメンを振る舞い、イタリア人のママと娘が実食。その反応が話題となっています。

今回の主役は日本のインスタント味噌ラーメン

この日の夕食に選ばれたのは、視聴者から贈られたというマルちゃん製麺の味噌ラーメン。パパさんはパッケージの写真を参考にしながら調理をスタートします。

日本が世界に誇るインスタントラーメン

トッピングには、ひき肉、コーン、バター、ニンニク、ニンジン、キャベツを使用。味噌ラーメンらしいボリューム感のある一杯を目指して仕上げていきます。

調理中にはイタリアのスーパー事情も紹介。ラーメンは約1.76ユーロ(約327円)、コーン缶は約1.09ユーロ(約202円)、約500gのひき肉は3.64ユーロ(約676円)ほどだったそうで、物価など現地のリアルな生活が垣間見えるのもこのチャンネルならではの魅力です。

ラーメンが出来上がるのを待つ間には、日本とイタリアの食文化についての話題も。

ママさんは、「ラーメン自体は大好き。でも熱すぎる食べ物は苦手」と告白します。さらに、「イタリア人はあまり熱々の料理を食べないかもしれない」ともコメント。

日本ではラーメンや鍋などを熱いうちに食べる文化がありますが、イタリアでは少し冷ましてから食べる人も多いのだとか。もちろん個人差はあるようで、「友人は顔を真っ赤にしながら熱々のラーメンを食べていた」というエピソードも披露していました。

完成したラーメンに思わず笑顔

そんな話をしているうちに、いよいよラーメンが完成。いざ、実食!

トッピングたっぷりの味噌ラーメンが完成

まず娘さんが麺をすすり、一言。「Buono!(おいしい!)」

日本のソウルフードを実食

その後も何度も「おいしい」と繰り返し、夢中になって食べ続けます。麺がつるつると滑ってうまくつかめず苦戦する場面もありましたが、それもまた微笑ましいシーンでした。

気になるママさんの反応は……

スープを口に運ぶと、「すごく美味しい!!」と大絶賛!! 「うーん!!」と唸りながらどんどんスープを飲んでいきます。





イタリア人も唸る美味しさ

その後麺やトッピングも食べると、「なんて美味しいの」と、苦手な熱々も忘れて夢中でラーメンを食べ進めていました。

大絶賛のママさん

とくに、インスタントとは思えない完成度に驚いた様子で、トッピングも相まって、家庭で作った一杯とは思えない満足感を感じていたママさんでした。

豚骨と味噌、どちらがお気に入り?

食事の途中には、以前動画で紹介した豚骨ラーメンとの比較も話題になります。

パパさんが、「前に食べた豚骨ラーメンと比べるとどう?」と尋ねると、ママさんは少し悩みながら、「たぶん前の方が少し好きかも」「でも並べて比べないと分からない」と回答。

さらに、「どっちも本当においしい」とも話しており、味噌ラーメンもかなり気に入った様子でした。

味の好みというより、その日の気分や記憶の問題かもしれないと笑いながら話す夫婦のやり取りからは、普段の仲の良さも伝わってきます。

食事を終えた家族は、

「Viva l'Italia!（イタリア万歳!）」

「Viva la Toscana!（トスカーナ万歳!）」

「Viva il Giappone!（日本万歳!）」

と元気よく締めくくり。さらに視聴者やラーメンをプレゼントした人への感謝も述べ、和やかな雰囲気で動画は幕を閉じました。

日本では当たり前のように親しまれているインスタント味噌ラーメン。その一杯が遠くイタリアの家族を笑顔にしている様子を見ると、日本の食文化の魅力をあらためて感じさせられますね。