訪日観光客に人気の日本食といえば、お寿司や天ぷら、ラーメン等が有名ですが、今回は、日本の国民食「とんかつ」を初めて食べたドイツ人ファミリーの様子を収めた動画「【感動】初来日ドイツ人が人生初のトンカツを食べた瞬間...その味に言葉を失いました!!」を紹介。

サクサクの衣と柔らかいお肉を食べた彼らは、いったいどんなリアクションを見せたのでしょうか? 早速、動画をチェックしてみましょう!!

こちらが、今回「とんかつ」に挑戦するドイツ人ファミリーの、マティアスさんとサンドラさん夫妻、そして娘のリアーナさんです。案内係は、ドイツ人のLENAさんと日本人のTAKAさんの国際カップル。お2人が運営するYouTubeチャンネル「LTブログ」は、チャンネル登録数18.9万人の人気チャンネルです。

実は、ドイツにも「シュニッツェル」というとんかつに似たグルメがあると話すマティアスさんファミリー。ドイツと日本でどんな違いがあるのか、楽しみですね。

やってきたのは、名古屋を代表する人気とんかつ専門店「すゞ家」。とんかつが来るまでの間、白菜のお漬物やサラダをパクパク。漬物はお口に合わないかも?と思いきや、意外にも「美味しい!」とのこと。また、ビールを頼んだマティアスさんは日本のビールを大絶賛。世界中のビールを味わえるビールフェスティバルに行った際も、ずっと日本のビールばかり飲んでいたのだとか。ビールの本場ドイツの人からそう言ってもらえると、嬉しいですね。

そうこうしているうちに、お待ちかねのとんかつがテーブルに。

とんかつの登場に目を丸くするマティアスさん一家

初めて見るとんかつに、「美味しそう!」と期待の表情を浮かべるみなさん。早速、ソースをつけて……

とんかつにかぶりつくと、目を丸くしながら「OMG」「超おいしい!」と絶賛。お次はからしをつけて……

「からしも合うね」と気に入った様子。名古屋の赤味噌ソースも試して食べ比べてみたサンドラさんは、やっぱりソースが一番好きとのこと。すると、マティアスさんがおもむろにご飯をソースのお皿にIN!!

ご飯をソースにつけて食べるマティアスさん

すかさずLENAさんに「ご飯をソースにつけて食べてるの?」とツッコまれると……「ダメなの?」とマティアスさん。「日本人はそんなことしないかなw」と言われると、「申し訳ない。ソースが美味しすぎるからしょうがない」と笑顔で返答。それでも“ソースご飯”を諦めきれないマティアスさんは、ついには「ご飯にソースをかけるならOK?」と聞き返す場面も。

ご飯にソースがやめられないマティアスさん

するとまたまた、「それもダメw」とLENAさんからダメ出しされていました(笑)。よっぽどソースが気に入ったようですね。





ポテサラやお味噌汁も大絶賛

また、とんかつだけでなく、ポテトサラダやお味噌汁も大絶賛。お味噌汁を飲むたびに、ホッとされているような皆さんの表情が印象的です。そして…、日本食の感想や旅の思い出を話しながら食べていたら、アッという間に完食!

とんかつ定食を完食

3人のこの表情、満足していただけたようで何よりです! ソースの種類や食べやすいサイズであること、お肉の厚みや柔らかさなど、すべてがシュニッツェルとは比べ物にならないくらい素晴らしかったと話してくれました。

いかがでしたか? 終始おいしそうに食べてくれたマティアスさんファミリー。その姿を観ているだけでこっちが嬉しくなってしまいます。

フォロワーからも、「ビールのプロから褒められるとメーカーの人も嬉しいだろうねえ」「漬物を褒めてくれたのが嬉しかったですね」「とんかつ食べてるときは至福です、外国の方にもわかってもらえてうれしい!」「お父上にはソースカツ丼お勧めしなされw」「また来てほしいですね」といった声が多数寄せられていました。

日本の魅力を再発見するとともに、ドイツの素晴らしい文化も知ることのできるYouTubeチャンネル「LTブログ」。ほっこり笑顔になれちゃう動画が多数アップされていますので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。