人気喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」で、ある国際ファミリーが体験した“衝撃のランチタイム”がYouTubeで話題を呼んでいます。

投稿者は、ミュンヘン生まれで、現在は名古屋で観光コンサル会社を運営する社長・LENAさんと、その夫のTAKAさんご家族で運営しているYouTubeチャンネル「LTブログ」。今回は、LENAさんのご両親をコメダに連れてきて、食事を楽ししてもらおうという企画です。

「コメダは詐欺をしている店として有名だよw」

  • ご両親をコメダ珈琲店に案内するLENAさん

    ご両親をコメダ珈琲店に案内するLENAさん

冒頭は、コメダの不穏なうわさからはじまります。「コメダは詐欺をしている店として有名だよw」おそらく日本人ならば聞いたことがある（？）かもしれませんが、もちろんドイツのご両親はそんなこと知る由もありません。「どういうこと？」不安げなお父さんに、「後で知ることになるよ」とLENAさん嬉しそうに話しています。

  • 「詐欺」のうわさに戸惑うご両親に「後でわかるよ」とほほ笑むLENAさん

    「詐欺」のうわさに戸惑うご両親に「後でわかるよ」とほほ笑むLENAさん

さっそく入店して席に座りました。LENAさん、「詐欺の意味が分かった？」とたずねますが、「まだ分からないよ」とご両親。店内の内装を見て「日本ではなくドイツのようだね」と驚いていますね。

「詐欺の情報が分かるかもしれないよw」とメニュー表を差し出すLENAさん。「これはなに？」「アイスクリーム付きのカフェオレだよ」といろいろと見ていきますが、お母さんが「美味しそう！」と指指したのは、なんと「小倉トースト」です。国は違えど小倉トーストのおいしさは伝わるんだなあ……。

  • メニュー表を見ながら「詐欺」のヒントを探るご両親

    メニュー表を見ながら「詐欺」のヒントを探るご両親

  • 日本の定番「小倉トースト」に惹かれるお母さん

    日本の定番「小倉トースト」に惹かれるお母さん

  • メニューを見ながら「値段が高すぎること？」と詐欺の正体を予想する場面も

    メニューを見ながら「値段が高すぎること？」と詐欺の正体を予想する場面も

「信じられない量だよ」

いよいよ注文した品が届き始めました！　まず届いたのは、ソフトクリームが上にのったカフェオレですが……ご両親、それを見てなんとも言えない表情です。もしかして“詐欺”の意味が少しわかったかもしれませんね。

  • 巨大なソフトクリームがのったカフェオレに驚きを隠せないご様子

    巨大なソフトクリームがのったカフェオレに驚きを隠せないご様子

続いて、エビカツサンドが到着しました。で、でかい！　まるでコッペパンを3つ並べたようなサイズ感です。お母さんも「サラダが巨大だね」と驚いていますね。LENAさんが「サイズはどう？」と水を向けると、お母さん「巨大で超フワフワだよ」「信じられない量だよ」となんとも困惑した表情をしています。

  • 運ばれてきた巨大なエビカツサンド

    運ばれてきた巨大なエビカツサンド

いよいよ「いただきます！」お母さん、エビカツパンを食べて「エビが美味しいね」と嬉しそうです。一口貰ったお父さんも、「とてもカリッとしていて美味しいよ！」とのこと。それにしても、ドイツパンの本場であるドイツのお二人から、日本のコメダのサンドイッチを「美味しいよね」とほめていただけると、関係ない私まで嬉しくなっちゃいますね。

  • エビカツサンドを頬張り「エビが美味しいね」とニッコリ

    エビカツサンドを頬張り「エビが美味しいね」とニッコリ

  • お父さんもカリッとした食感を大絶賛

    お父さんもカリッとした食感を大絶賛

  • 日本のコメダの味がドイツのご両親にも大ヒット！

    日本のコメダの味がドイツのご両親にも大ヒット！

「量がとても多い、という逆詐欺なんだよ」

あまりのボリュームに、お母さんも思わず大きな口を開けて大奮闘していましたが、いよいよここで、種明かしです。「量がとても多い、という逆詐欺なんだよ」「コメダにくる外国人がいつも驚がくするんだよw」と伝えると、「まさに逆詐欺だね！」とお母さん納得した様子で笑顔になるのでした。

  • ボリューミーなパンに「口に入りきる？」と驚きながら楽しむお母さん

    ボリューミーなパンに「口に入りきる？」と驚きながら楽しむお母さん

  • 「量がとても多い逆詐欺」というコメダの伝統を知る

    「量がとても多い逆詐欺」というコメダの伝統を知る

  • 「まさに逆詐欺だね！」と嬉しそうです

    「まさに逆詐欺だね！」と嬉しそうです

さらに、お母さんが楽しみにしていた小倉トーストも登場しますが、やっぱりその厚みにびっくりしてしまうのでした。日本にはおいしい飲食店がたくさんありますから、ぜひぜひ他のお店も楽しんでほしいですね。

  • 「トースト」の概念を覆す分厚さに驚きを隠せません

    「トースト」の概念を覆す分厚さに驚きを隠せません

動画には、「コメダはやっぱり量がすごい」「コメダの逆見本詐欺を体験していただけて、良かったです」「コメダのパン確かにデカイね！　そしてよく食べれるね」など多くの共感が寄せられています

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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