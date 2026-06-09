人気喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」で、ある国際ファミリーが体験した“衝撃のランチタイム”がYouTubeで話題を呼んでいます。

投稿者は、ミュンヘン生まれで、現在は名古屋で観光コンサル会社を運営する社長・LENAさんと、その夫のTAKAさんご家族で運営しているYouTubeチャンネル「LTブログ」。今回は、LENAさんのご両親をコメダに連れてきて、食事を楽ししてもらおうという企画です。

「コメダは詐欺をしている店として有名だよw」

ご両親をコメダ珈琲店に案内するLENAさん

冒頭は、コメダの不穏なうわさからはじまります。「コメダは詐欺をしている店として有名だよw」おそらく日本人ならば聞いたことがある（？）かもしれませんが、もちろんドイツのご両親はそんなこと知る由もありません。「どういうこと？」不安げなお父さんに、「後で知ることになるよ」とLENAさん嬉しそうに話しています。

さっそく入店して席に座りました。LENAさん、「詐欺の意味が分かった？」とたずねますが、「まだ分からないよ」とご両親。店内の内装を見て「日本ではなくドイツのようだね」と驚いていますね。

「詐欺の情報が分かるかもしれないよw」とメニュー表を差し出すLENAさん。「これはなに？」「アイスクリーム付きのカフェオレだよ」といろいろと見ていきますが、お母さんが「美味しそう！」と指指したのは、なんと「小倉トースト」です。国は違えど小倉トーストのおいしさは伝わるんだなあ……。

「信じられない量だよ」

いよいよ注文した品が届き始めました！ まず届いたのは、ソフトクリームが上にのったカフェオレですが……ご両親、それを見てなんとも言えない表情です。もしかして“詐欺”の意味が少しわかったかもしれませんね。

巨大なソフトクリームがのったカフェオレに驚きを隠せないご様子

続いて、エビカツサンドが到着しました。で、でかい！ まるでコッペパンを3つ並べたようなサイズ感です。お母さんも「サラダが巨大だね」と驚いていますね。LENAさんが「サイズはどう？」と水を向けると、お母さん「巨大で超フワフワだよ」「信じられない量だよ」となんとも困惑した表情をしています。

運ばれてきた巨大なエビカツサンド

いよいよ「いただきます！」お母さん、エビカツパンを食べて「エビが美味しいね」と嬉しそうです。一口貰ったお父さんも、「とてもカリッとしていて美味しいよ！」とのこと。それにしても、ドイツパンの本場であるドイツのお二人から、日本のコメダのサンドイッチを「美味しいよね」とほめていただけると、関係ない私まで嬉しくなっちゃいますね。

お父さんもカリッとした食感を大絶賛

「量がとても多い、という逆詐欺なんだよ」

あまりのボリュームに、お母さんも思わず大きな口を開けて大奮闘していましたが、いよいよここで、種明かしです。「量がとても多い、という逆詐欺なんだよ」「コメダにくる外国人がいつも驚がくするんだよw」と伝えると、「まさに逆詐欺だね！」とお母さん納得した様子で笑顔になるのでした。

さらに、お母さんが楽しみにしていた小倉トーストも登場しますが、やっぱりその厚みにびっくりしてしまうのでした。日本にはおいしい飲食店がたくさんありますから、ぜひぜひ他のお店も楽しんでほしいですね。

動画には、「コメダはやっぱり量がすごい」「コメダの逆見本詐欺を体験していただけて、良かったです」「コメダのパン確かにデカイね！ そしてよく食べれるね」など多くの共感が寄せられています