「毎日1回は描くようにしてる」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が公開したアメリカ旅行中の“1シーン”に、ファンから称賛の声が上がっている―。

佐野勇斗

アメリカ渡航中も深夜に役作り 作品に関わる周囲への思いも明かす

現在放送中のTBS系ドラマ『君の好きは無敵』(毎週火曜22:00～)に出演中の佐野。19日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、アメリカ旅行の様子を公開した。深夜4時過ぎ、佐野はおもむろに紙と鉛筆を取り出し、「今から僕は絵を描いていきます。すぐにクランクインなので、少しでも絵がうまくなりたいっていうのと、役作りの意味も込めて、“まんぷくもる子”を描いていきます」とドラマに登場するキャラクターを描き出した。

“キャラクターデザイナー”という役どころのため、「毎日1回は描くようにしてる」そうで、「最近はだいぶ、お手本見なくても描けるようになってきた」と自負。「1回多く描いたところで何が変わるんだ? って思うかもしれません。僕もそう思った時期はありました。ですが、この意識が大事なんで。夜遅い時間でも、1回でも描く」と話しながら、“まんぷくもる子”を描いていたが、「ちょっと今日、下手すぎる(笑)。見せれないかも……まだまだ修行が足りない」「くっそ悔しい。バランスが難しい」と四苦八苦していた。

旅行中も、役作りを欠かさない佐野は、「このドラマを作るにあたって、どれだけ多くのスタッフさんが、たくさんの時間をかけて、いろんな思いを込めてやってくれてるのかと思うと……」と胸中を吐露。「やっぱりメインを任せていただたいてる身としては、人生かけて応えたい」と話し、「カッコつけてますけど……本気でそう思っております。関わってくれる人、みんなが“やってよかったな”って思える作品にしたい」と役者として熱い思いを語っていた。

コメント欄には、「佐野さんの真面目で努力家なところほんとに心から尊敬してる」「本当にこの人は愛深く謙虚な努力家だな……」「佐野さんすごすぎるよ本当に尊敬する」「ほんまに努力の塊……」「ドがつくほど真面目なんやなあ」「佐野さんなんでも器用にこなす天才タイプに見えるけど、努力型の天才だよね」「1度決めたことは必ずやる真面目な勇斗くんが大好きだ～」など、多数の反響の声が寄せられている。