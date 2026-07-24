ヤクルトで1軍監督、シニアディレクター、ゼネラルマネージャーなどを歴任した小川淳司氏が16日、YouTubeチャンネル『荒木大輔チャンネル』で公開された動画「【村上宗隆と清宮幸太郎】小川『九州学院・村上vs早大・清宮を見た時は…』『ドラフトで清宮を引きに行った』荒木×小川 part2」に出演。村上宗隆が高校時代に見せた鮮烈なプレーの記憶を振り返った。

村上宗隆

高校時代の村上宗隆に小川淳司氏が抱いた印象

動画冒頭、「ちょうど僕が球団のシニアディレクターやってる時代に、彼が九州学院の3年生で3試合ほど見に行ってるんですけど」と、スカウト視点で視察を行っていた高校時代の村上について回顧していた小川氏。

そして動画後半で再び村上の高校時代の話になり、荒木大輔氏から「見た印象どうだったんですか?」と問われると、「印象はとにかく逆方向に長打が打てるっていう、それが一番だったかな」と、高校生離れした左方向への力強い長打力が、最も強く印象に残ったと明かした。

続けて、小川氏は具体的なプレーの場面を回想し、「もちろんヒット打って、そのあと左中間にフェンス直撃の2ベースかなんか打ってるんだけど、 やっぱりそこのインパクトっていうのは非常に(大きい)」「のちに九州学院のグランド行った時も、左中間にホームラン打ってんだよ」と、公式戦やグラウンドでの視察において、いずれも逆方向へ長打を見せたエピソードを披露。

さらに、小川氏は当時の打撃技術の高さについても補足。「逆方向にそういうバッティングできるっていうのはやっぱりひとつの大きな武器で。あれぐらいの体になると、引っ張りたい、引っ張ってホームランを打ちたいっていう気持ちからポイントが前になることのほうが多くなって、バッティングを崩すことが多々あるんだけど、彼はそういったことがほとんど見受けられなかった」と語り、恵まれた体格を持ちながらも、高校時代から広角に打ち分けられる柔軟性を兼ね備えていた、村上の非凡さを述懐していた。