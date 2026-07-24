「おかしくなっちゃった? タガが外れちゃった?」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、メンバーの塩崎太智(※崎はたつさき)とのアメリカ滞在中の様子を公開した―。

佐野勇斗

おしゃべりが止まらない塩崎太智と眠さで限界な佐野勇斗

19日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、1週間のアメリカ旅行の様子を公開。「今から塩崎くんと合流します。僕の友達です」といい、空港に向かうと、塩崎が「ハ～イ! ハヤト～!」とハイテンションで登場。その様子に、佐野は「うるさい、うるさい(笑)」とツッコミつつ、うれしそうな表情。「(機内で)6時間みっちり寝た」「日本で寝てるときより寝た」と元気いっぱいの塩崎に、寝不足と時差ボケ気味の佐野は、「俺ら疲れてんねん」「元気すぎるって。あいつヤバい」と苦笑いだった。

観光やグルメなど、サンフランシスコを満喫した佐野と塩崎。夕食は巨大なステーキを堪能したが、塩崎は「“日本人ってこんなに食べるんだ!? 調理場が忙しいぜ! ”って、絶対いまビックリしてる(笑)」とおしゃべりが止まらず。終始楽しげな様子に、佐野は「太智くんは元気です。僕はもう限界です……」とぼやきつつ、「声がデカいです(笑)。常に、太智くんがバラエティのカメラが回っている声量を発するんですよね。おかしくなっちゃった? タガが外れちゃった? こんなに昔、声大きくなかったけどなぁ」と笑っていた。

コメント欄には、「だいちゃん登場した瞬間から声デカくて最高」「登場からフルパワーなの可愛すぎるでしょ」「まじで太陽みたいな男やな」「2人が普通に友達すぎて感動した」「再会した2人がほんと仲良くて微笑ましい」「やっぱメンバーといる佐野勇斗が1番楽しそう」「苦笑と愛が混じってる佐野勇斗のお兄ちゃんぽさが激メロ」「毎日会ってるはずなのにずっと仲良しで楽しそうなのほんとに良い仲間過ぎる」など、ファンの反響が多数寄せられている。