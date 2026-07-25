「ヤバい! 嫌われるかも……」アイドルグループ・M!LKの曽野舜太が、素顔が垣間見えるトークを展開した―。

曽野舜太

『しゃべくり007』出演で話題を集めた曽野ファミリーがYouTubeにも登場

13日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』に出演したM!LK。“家族参観スペシャル”と題し、メンバーの家族が登場し、曽野は妹に「今、一緒に住んでいて……」と暴露され、「それ隠してきたやんかー!」と絶叫していた。

同日に更新されたYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』では、改めて、「重大発表でも何でもないんですけど。隠してたことがあります。私、曾野舜太、24歳、実は妹と住んでました」と報告。隠していた理由を「24歳の男の子が妹と。ちょっと恥ずかしいなと思って……」と打ち明けつつ、「正直、ちょっと肩の荷が下りた。めっちゃ楽になったわ」と内心ホッとした様子だった。

動画では、同居している妹が音声で登場し、「家の中では服とか散らかしてて。脱いだのも全部片づけてる」「“俺、犬飼いたい”みたいに言ったから。自分の面倒見れへんのに、誰が犬の面倒見んねん」とテレビで言えなかったエピソードを次々ぶっちゃけ。また、家事のほとんどを妹が担っているようで、曽野は、「これ、ヤバい! もう嫌われるかも」と大焦り。「勝手に、俺の中の世間のイメージは、パーフェクトヒューマンなわけよ。お勉強もできて、家事も料理もできて、何でもできる」と主張するも、電話出演した母親に、「そうじゃないかもよ? それは思ってないんじゃない?」と痛烈にツッコまれていた。

仲むつまじい曽野家の様子に、コメント欄には、「しゃべくりで一番爪痕残したのは曽野ファミリーwww」「ファンからパーフェクトヒューマンに見えてると思ってるの可愛い」「多分みんなパーフェクトヒューマンだとは思ってない笑」「ナチュラルに妹とお話してる姿見れるの冷静にやばい」「よくいる妹を困らせる兄の典型すぎて親近感しかない笑」「片付けできないことは結構広まってますw」「家族ごと推せるアイドルすごい」「素のしゅんちゃん知れて嬉しかった」など、多数の反響の声が寄せられている。