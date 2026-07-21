Netflixは、アニメーションスペシャル「LEGO ONE PIECE」を9月29日より世界独占配信する。全2部構成で展開し、Netflixで配信中の実写版「ONE PIECE」の冒険を、LEGOの世界観でユーモラスに描く作品となる。

ティザービジュアル

本作では、麦わらの一味の狙撃手・ウソップが主人公を務める。ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに対し、ウソップが“東の海”から“偉大なる航路”へと続く冒険の数々を、「作り手(ビルダー)」として大げさに語って聞かせる内容だ。

あわせて公開されたティザー予告では、チョッパーが“東の海”での出来事を知らないのをいいことに、物語の中心がすっかりウソップに。ミホークやアーロン一味との戦いも、ウソップらしい“盛り”を交えたド派手な演出で描かれている。ティザービジュアルは、麦わらの一味の海賊旗をブロックで表現したデザインとなっている。

映像では、本来はルフィたちとともに進めてきた冒険の目的や武勇伝までも、まるで自分が中心だったかのように語るウソップの姿が描かれる。ルフィやゾロが思わずツッコミを入れる場面もあり、LEGOならではのコミカルな表現が見どころになりそうだ。

英語版声優は、実写版「ONE PIECE」のキャスト陣が担当する。ウソップ役はジェイコブ・ロメロ、ルフィ役はイニャキ・ゴドイ、ゾロ役は新田真剣佑、ナミ役はエミリー・ラッド、サンジ役はタズ・スカイラー、チョッパー役はミカエラ・フーヴァーが務める。

日本語版声優には、TVアニメシリーズと実写版でも麦わらの一味の声を担当してきた山口勝平、田中真弓、中井和哉、岡村明美、平田広明、大谷育江が名を連ねる。

(c)尾田栄一郎／集英社