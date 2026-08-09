「名探偵プリキュア!」の劇場版、『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』が9月18日に全国公開する。今回、映画オリジナルキャラクターとして登場する、謎の少女・かりん役に鬼頭明里、彼女を見守る妖精のアラン役に島﨑信長、そして「キュアット探偵事務所」に依頼にやってくる妖精の依頼人・レイン役に内山昂輝の出演が決定。あわせて3人が演じる、かりん、アラン、レインが登場する最新映像も解禁された。

鬼頭明里&島﨑信長&内山昂輝、物語の謎に大きく関わるキャラを好演

物語のカギを握る少女・かりんは、妖精と仲良しで、お菓子作りが得意な14歳の女の子。実は「ダメダメ」に関わる大きな秘密を抱えているらしい。少女・かりんを演じるのは『鬼滅の刃』竈門禰豆子役をはじめ、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役、『ウマ娘 プリティーダービー』セイウンスカイ役など、数々の話題に出演する声優・アーティストの鬼頭明里だ。解禁された映像には、あんなたちと仲良くなる様子や、「ダメダメをなんとかできるの!?」と名探偵プリキュアに期待を寄せ、目を輝かせる姿も映し出されている。一方、かりんが抱えているという“ダメダメ”に関わる大きな秘密とは一体何なのか。その謎にも注目が集まる。

プリキュアシリーズ初出演となる鬼頭は、本作の出演について「もう自分とは縁がないのかなと思っていた大好きなシリーズに、かりんとして関わることができて本当に嬉しいです!」と出演への喜びをコメント。さらに、本作について「誰もが共感できる素敵なお話になっていて、私も台本を読んで泣き、映像を見て泣き、きっと劇場でも泣く未来が容易に想像できます。」と胸中を吐露している。

そして、かりんを優しく見守る妖精のアランには、『Free!』七瀬遙役『ダイヤのA』シリーズ 降谷暁役、『忘却バッテリー』千早瞬平役などで知られる島﨑信長。アランはかりんを誰よりも大切に想っており、謎の生き物“ダメダメ”の調査に「僕も一緒に行くよ」と凛々しい表情で寄り添う姿も映し出されている。大切な人を一途に守る騎士のような雰囲気を漂わせるアラン。優しく穏やかな声でかりんを支える一方、彼女が抱える秘密や、「かりんの庭」に隠された謎にどのように関わっていくのだろうか。

島﨑は「まさか自分がご縁をいただくことがあるとは思っておらず、オファーをいただいた際はしみじみと噛み締めるような喜びがありました。コツコツ続けて来て本当に良かったです。」とオファーを受けた事への喜びを明かしている。

さらに、物語を大きく動かすきっかけとなる、妖精の依頼人・レインには、『ハイキュー!!』月島蛍役、『僕のヒーローアカデミア』死柄木弔役、『ブルーロック』糸師凛役などで知られる内山昂輝。レインもまたアランと同様に、かりんを大事に想っており、「ダメダメを追い払って、かりんを助けてほしい」とあんなたちに依頼をし、「かりんの庭」へと案内。どこか儚さを秘めながらも、かりんを救いたいという強い想いを胸に行動するレイン。彼はなぜ「ダメダメ」の存在を知り、あんなたちのもとへやってきたのか。その行動の裏にある想いにも注目だ。

内山は「脚本を読んで、たくさんの要素がぎゅっと詰まった魅力的な物語だと感じました。かりん、アラン、レインたちのドラマにぜひ注目していただきたいです。」と本作の魅力を語っている。

アランとレイン、かりんの新スチールも公開!

本作を象徴するシーンとなる、新たなスチールも解禁された。人間姿のアランは覚悟を決めたような力強い眼差しを向け、レインはどこか心配そうな表情を浮かべている。そして中央には、うずくまるかりんへ手を差し伸べるキュアアンサーの姿が。さらにその周囲には、妖精姿のアランとレインが見守るように寄り添う姿も描かれており、不穏な空気をまとった人間姿のアランとレインとは対照的に、不安を抱えるかりんに差し込む一筋の希望の光のような、温かな様子も描き出されている。

かりんが抱える想い、そしてアランとレインが秘める謎とは――。名探偵プリキュアとの出会いが、かりんやアラン、レインの運命をどのように変えていくのか。それぞれの想いが交差し、物語の行方にますます期待高まる一枚となっている。

「映画プリキュア」2作品をYouTubeで期間限定配信!

『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』の公開を記念して、過去の「映画プリキュア」2作品をYouTubeにて期間限定配信することが決定した。

8月9日17時からは、『映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪』と「キミとアイドルプリキュア♪」第1話をプレミア公開。8月16日17時からは、『映画魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!』と「わんだふるぷりきゅあ!」第1話をプレミア公開する。配信は、それぞれのプレミア公開後から1週間限定で行われる。

配信作品第1弾

配信作品：『映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪』＋「キミとアイドルプリキュア♪」第1話

配信期間：8月9日(日)17:00～8月16日(日)17:00(17:00よりプレミア公開、その後1週間の期間限定配信)

配信作品第2弾

配信作品：『映画魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!』＋「わんだふるぷりきゅあ!」第1話

配信期間：8月16日(日)17:00～8月23日(日)17:00(17:00よりプレミア公開、その後1週間の期間限定配信)

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