【ワンピース】ワンコになっちゃった麦わら一味の新作ガシャポンに「めっちゃかわいい」「クルー全員欲しい」とファン大興奮

ガシャポン「怒ったわんちゃあぁぁん」シリーズに、TVアニメ『ONE PIECE』が登場。お馴染み“麦わらの一味”が、むっちりボディのわんちゃんに変身。ゆるっと可愛いビジュが話題となっています。

【商品情報】
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怒ったおおきいわんぴーすわんちゃあぁぁん
(税込400円)

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「怒ったわんちゃあぁぁん」シリーズと
TVアニメ『ONE PIECE』のコラボ商品が登場🐶
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約8cmの大ボリュームです!
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#ガシャポン
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一部取り扱い店舗の状況はこちら👇
https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118206589000
(@Gashapon_Bandaiより引用)

  • ガシャポン「怒ったおおきいわんぴーすわんちゃあぁぁん」

    ガシャポン「怒ったおおきいわんぴーすわんちゃあぁぁん」

今回、「怒ったわんちゃあぁぁん」になったのは、ルフィ、ナミ、ウソップ、チョッパー、フランキーの5人。怒っている理由にそれぞれの個性が反映されていて、とっても面白いんです。

例えば、ルフィは「ごはんをくれ!」と怒りながら猛アピール。ナミは、大好きなお金を「あげないよ」と頑なに守り抜くタイプ。ウソップは、トレードマークの「リストバンド」を外してしまい、なんだかソワソワ。照れ屋のチョッパーは「隠れられない…」とお怒りモードに。そして、口癖のように「アウ!!」と吠えながら怒っているのがフランキー。みんな怒っているはずなのに、なぜか愛らしさが勝ってしまって、見ているだけで癒されます。

このラインナップに、SNSでは「え~めっちゃかわいいやん」「え〜!さすがにフランキー欲しい!」「これ全部揃えたい」といった声が続々と。また、ゾロやサンジなど他のクルーの商品化を望む声や、「クルー全員欲しい」という人も。ゾロやサンジが犬になるなら、いったいどんな犬種になるんでしょうね。想像しただけでワクワクしちゃいます。

サイズは全長約8～9㎝とかなり大きめなのですが、価格は1回400円です。ぜひコンプして、わんちゃん版“麦わら海賊団”を完成させてみては?

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