2026年7月にセブン‐イレブンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日や価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】セブン‐イレブンで2026年7月に発売される一番くじ

一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.1

一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉

一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.1

発売日： 店頭販売：2026年7月3日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、麦わらストアなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年10月末日

【賞品一覧】

A賞：モンキー・D・ルフィ MASTERLISE EXPIECE

B賞：ウソップ MASTERLISE EXPIECE

C賞：ナミ MASTERLISE EXPIECE

D賞：ドリー MASTERLISE EXPIECE

E賞：フィガーランド・シャムロック MASTERLISE EXPIECE

F賞：イム マグネット

G賞：宝箱入りステッカーセット

H賞：アクリル雑貨アソート

I賞：マーカーチャーム

J賞：手配書GIANTポスター Vol.1

ラストワン賞：ロキ Revible Moment

一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉

発売日： 店頭販売：2026年7月10日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回781円

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年10月末日

【賞品一覧】

A賞：〈トイ・ストーリー5〉公開記念フィギュア

B賞：サマーケット

C賞：かわいい相棒ぬいぐるみマスコット

D賞：ミニフィギュアチャーム〈トイ・ストーリー5〉

E賞：ミッションミニフィギュア

F賞：ポストカードセット

G賞：フレークステッカー

H賞：〈トイ・ストーリー5〉人気キャラクターチャーム

ラストワン賞：〈トイ・ストーリー5〉スペシャルフィギュア

一番くじをセブン‐イレブンで買う方法

一番くじは、対象店舗の店頭で購入できます。店舗によって販売方法が異なる場合があるため、売り場に案内がない場合はレジや店員に確認すると安心です。くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。

また、各商品にはA賞などの等級賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、応募番号を使って参加できる「ダブルチャンスキャンペーン」が用意されています。

一番くじをセブン‐イレブンで買う時の注意点

店舗によって取り扱いの有無や販売開始時間が異なります。在庫状況によっては早期に販売終了する場合や、購入数に制限が設けられる場合もあります。

また、一部商品はセブン‐イレブン以外の店舗でも販売されるため、店頭で見つからない場合はイトーヨーカドーやゆめタウンなどの取扱店情報もあわせて確認しておくとよいでしょう。

まとめ

2026年7月のセブン‐イレブンでは、「一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.1」と「一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉」が順次発売予定です。気になるタイトルがある人は、発売日や価格、取扱店を事前にチェックしておきましょう。

(c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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