お笑い芸人の明石家さんまが15日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。親友で俳優・木村拓哉への誕生日プレゼントについて語った。

明石家さんま

11月になると「店から電話かかってきて…」

11月13日に、53歳の誕生日を迎えた木村。リスナーから、「何か誕生日プレゼントを贈っているか?」と聞かれたさんまは、「毎年毎年」と即答し、「俺が行ってるブランド店から、11月になると電話かかってきて。“木村さんのやつ、もう買ってますから。お店に置いてますから”って。それを取りに行かなあかんっていうのが、毎年恒例で続いて」と説明した。

一方で、「木村って、何もかも持ってんねん。あのレベルいくと、あげるほうが難しい。とんでもないようなジーンズとか、俺らは探すルートも知らんしやな」と吐露。そのため、馴染みの店に“プレゼント探し”をお願いしているようで、「俺がよく着てるブランドのもの。それはアイツ持ってないから」と話し、「ジーンズのつなぎ。これ、木村喜ぶわと思って。それにしたんですけど」と明かした。

また、「ベストジーニスト」殿堂入りを果たすなど、大のデニム好きで知られる木村。「アイツは普通のジーンズじゃあかんねん」と話したさんまは、「俺はまったくわからへんねんけど、糊付けて、自分で折り目つけよんねん。痛いらしいねんけど、バキバキバキッて座って、じっとしてラインを」「仲間同士では、“いいヒゲつけたね”とか。ダメージじゃないねん。自分の折り目」と木村の“こだわり”を告白。

しかし、「俺があげたジーンズは、もうあかんねんて。ブランドのところは、最初につけとんねんて。“色抜いてる”かなんか言うてた」と申し訳なさそうにしつつ、「おしゃれ業界というか。あのレベルまでいくと、数人しかわからへんらしい。俺らはまったくわからへん。“自分だけの勝手で喜んでるだけです”って言うけど……。ああ、そうか～って」と感心しきりだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。