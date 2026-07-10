「とうとう17万キロ走ったんで……」お笑いタレントの明石家さんまが、新しく車を購入したことを明かした――。

明石家さんま

ゲレンデは「駐車場を別に借りて保管」

さんまは、4日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。“高価な買い物”の話題になると、「俺は、また車買うたからな」と告白。これまで愛用していたメルセデス・ベンツの「ゲレンデ」について、「とうとう17万キロ走ったんで。ブレーキの利きも悪いし、危ないから。高速でスピードも出ないし。これはもう潮時やなって」と打ち明け、「駐車場を別に借りて、保管はしてある」と語った。

そのため、さんまは、「ディフェンダーって車」と新たな車を購入。「俺、実はレンジローバーとすごい縁がある。フジテレビの27時間の車庫入れは、レンジローバーからはじまってる(笑)」と、過去にビートたけしとタモリに“愛車”を壊された因縁を語りつつ、「ディフェンダーって名前が気に入って。昔、サッカーでディフェンスから入ったんで、ディフェンダー」と同車種を選んだ理由を明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。