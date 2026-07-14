「あげるのを楽しみにしてくれて」お笑いタレントの明石家さんまが、俳優の浅田美代子からもらった誕生日プレゼントについて語った――。

明石家さんま

“世界に一つだけ”の特別なプレゼント「あれはなかなかカッコいい」

岩手県大槌町の刺し子職人集団・SASHIKO GALS(サシコギャルズ)が、SNSで、刺し子を施したナイキのスニーカーを持つさんまの写真を投稿。11日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「“ぜひ、その靴を履いて私たちの目の前に現れてください”って書いてあったから。テレビよりも先に現場に行きたい」と感謝。さんまの名前や誕生日が刺繍された特注スニーカーは、浅田からの誕生日プレゼントで、「何カ月待ちらしいで? 一足。美代子さんも、何カ月か前に行って。“お願いだから7月1日までに仕上げてくれ”言うて。無理からお願いして」と話した。

7月1日に、71歳の誕生日を迎えたさんま。サシコギャルズは、さんまのために、「とにかく早く仕上げてくれた」といい、6月上旬には完成していたそう。そのため、「“誕生日の食事会いつ?”って。いや、まだあとひと月あるし……。また電話かかってきて、“誕生日会いつするの?”って。何回も(笑)」と早くスニーカーを渡したい浅田から何度も電話があったようで、「“早く渡したいのよ～! この刺し子のスニーカーかわいいんだから～!”って。あげるのを楽しみにしてくれて」と苦笑い。最後は、世界に一つだけの特別なスニーカーを、「あれはなかなかカッコいい」「あれはすごい」と大絶賛して結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。