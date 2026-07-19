「甘いもんの選び方とか、すげー悩む」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、差し入れに気を使う相手を明かした――。

佐久間宣行氏

地方出張のたびに「ラジオにだけ差し入れを買ってくる」理由とは

15日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)では、差し入れの話題に。佐久間氏は、地方出張に行くたび、「ラジオにだけ差し入れを買ってくる」そうで、その理由を、「フリートークで話すのもあるのと。あと、裏で文句言われたら嫌(笑)。“フリートークしたのにアイツ何も買ってこなかった”って言われるのが嫌で。もう渋々よ」と冗談交じりに語った。

また、「“喜んでほしい”っていう気持ちの差し入れは、芸人のライブだけ」と続けた佐久間氏。しかし、「ダウ90000はドキドキする」といい、「なんか女性男性で20代30代の人いるじゃん。センス悪いと思われんじゃねーか? と思って。甘いもんの選び方とか、すげー悩む」と吐露。ラランド・サーヤへの差し入れも、「ちょっと緊張する」そうで、「あんなおしゃれなレモンジャム(ラランドの個人事務所)も、音楽もやっててさ。サーヤの差し入れは一番緊張する。ニシダだけだったら、なんだっていいんだけど(笑)」と話していた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。