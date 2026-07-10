「“酒井軍団”のボスとして、どういう感想なんですか?」お笑いタレントの有吉弘行が、事務所後輩のピン芸人・はっしーはっぴーの“炎上”について語った――。

「ネット上で燃えてるのかなと思って」「連絡しました」

はっしーはっぴーは、1日放送のTBS系『水曜日のダウンタウン』の企画「ぼくらのバリケード戦争」に出演したが、ミスを連発。同じチームのみなみかわが注意するも、まったく悪びれる様子がなく、「すごいよ、お前。メンタルがすごい」「令和やなぁ……」と怒りがフツフツ。はっしーはっぴーがいなくなると、「絶対“ごめん”って言わへんねん」とぼやき、「世の中の上司はホンマ俺の気持ちになってると思うで」「“怒れないのよ、この時代”って。でも、怒らなアカンから!」と感情を爆発させていた。

5日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「はっしーはっぴーがね……(笑)。“酒井軍団”ですよね?」と含み笑い。“炎上中”のはっしーはっぴーは、この日のアシスタントでアルコ＆ピースの酒井健太が率いる“酒井軍団”の一員だといい、「“酒井軍団”と言えば、問題児を抱えてるというので有名ですけど。そんなイメージだよね。ろくなやつがいない。なんかもう後輩墓場というか……」とイジり、「“酒井軍団”のボスとして、どういう感想なんですか?」と質問した。

酒井は、「連絡しました。ちょっとネット上で燃えてるのかなと思って。“大丈夫?”ってLINEしたら、“これで完全に売れました!”って」とはっしーはっぴーとのやり取りを告白し、「彼らしいなとは思いましたけど……」と吐露。同番組についても、「僕が知ってるはっしーはっぴーだった」「まあ、よくやったぞ! っていう」と好意的に受け止めたようで、「イライラしたりですか? まあ、もう慣れちゃってるかもしれないです。はっしーはっぴーはそういう人間なんで」と、ひょうひょうと語った。

これに、有吉は、「昔のセリフで、“親の顔が見てみたい”ってあるけど。まあ、そういうことだよね。“この親にしてこの子あり”という感じ」と苦笑い。続けて、同番組を手がける藤井健太郎氏について、「かわいがってるメンバーと言えば、クロちゃんとか、あかつとか。あとは、昔で言えば、ボビー・オロゴン、ベン・ジョンソンな。ああいう問題児が好きな人ではありますから」と語り、「だから今後、藤井健太郎氏の作品に登場する可能性も当然ある」とはっしーはっぴーの行く末を想像していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。