原作・武論尊、漫画・原哲夫による人気漫画『北斗の拳』。核戦争によって文明が失われた世界を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウの戦いを描いた作品です。

個性豊かな登場人物の中でも、屈指の実力と慈愛の心を持つ「トキ」は、今なお高い人気を誇るキャラの1人。もしも『北斗の拳』が実写化されるとしたら、そんなトキを誰に演じてほしいと思いますか?

今回は、マイナビニュース会員を対象に「『北斗の拳』を実写化するなら、トキを誰に演じてほしいですか?」というアンケートを実施。自由回答を集計した結果をランキング形式で紹介します。

『北斗の拳』実写版でトキを演じてほしい俳優ランキング(自由回答)

1位：阿部寛（33票）



2位：木村拓哉（6票）



3位：目黒蓮（5票）



3位：大沢たかお（5票）



3位：小栗旬（5票）



3位：ディーン・フジオカ（5票）



3位：山崎賢人（5票）



3位：横浜流星（5票）



3位：目黒蓮（5票）

3位には、目黒蓮がランクインしました。

長身で端正なルックスを持ち、俳優としても活躍の場を広げている目黒。静かな演技の中で感情を表現する繊細さが、穏やかさと深い悲しみを併せ持つトキのイメージにつながったのかもしれません。

若き日のトキを描く作品であれば、目黒の持つ清潔感や柔らかな雰囲気も生かされそうです。

3位：大沢たかお（5票）

同じく3位に選ばれたのは、大沢たかおです。

大沢といえば、鍛え上げられた肉体と重厚な演技が印象的。『キングダム』シリーズでも、最強の将軍・王騎を演じた姿が記憶に残っている人も多いでしょう。

圧倒的な強さを持ちながら、その力を人々を救うために使うトキ。そんなトキの強さと優しさを説得力たっぷりに体現してくれそうです。

3位：小栗旬（5票）

小栗旬も5票を獲得し、3位に入りました。

数々の漫画原作作品に出演し、個性的なキャラクターを実写で表現してきた小栗。アクションに加えて、シリアスからコミカルまで幅広く演じ分けられる点も魅力です。

トキの穏やかな人柄はもちろん、拳士としての鋭さや胸に秘めた覚悟まで、奥行きのある演技で見せてくれるのではないでしょうか。

3位：ディーン・フジオカ（5票）

ディーン・フジオカも3位にランクインしました。

知的で気品のあるたたずまいは、「北斗神拳史上、最も華麗な技を持つ男」とされるトキにぴったり。落ち着いた声やミステリアスな雰囲気も、静かで神秘的なトキのイメージと重なります。

長髪姿を含め、原作のビジュアルを実写で再現した姿も想像しやすそうです。

3位：山崎賢人（5票）

山崎賢人も5票を集め、3位となりました。

山崎は、『キングダム』や『ゴールデンカムイ』など、漫画を原作とする実写作品に数多く出演してきた俳優の一人。作品ごとに異なるキャラクターを演じながら、激しいアクションにも挑戦しています。

若々しく美しいトキ像を期待する人にとっては、有力な候補かもしれません。北斗神拳の流麗な技をどのように演じるのか、見てみたいところです。

3位：横浜流星（5票）

同率3位には、横浜流星も選ばれました。

横浜は空手の経験を持ち、高い身体能力を生かしたアクションにも定評があります。俊敏で切れ味のある動きは、トキの華麗な拳を実写で表現するうえでも大きな強みになりそうです。

2位：木村拓哉（6票）

2位に選ばれたのは、木村拓哉でした。

長年にわたって第一線で活躍し、多彩な役柄を演じてきた木村。画面を引き締めるスター性と存在感があり、実写版『北斗の拳』という大作を支えるキャストとして票を集めました。

投票者のコメントにも、「少し影のある見た目がすごく似ている」といった声が寄せられていました。

1位：阿部寛（33票）

2位以下に大差をつけ、圧倒的な1位となったのは阿部寛でした。獲得した票数は33票で、2位の木村拓哉に5倍以上の差をつけています。

阿部は長身と鍛え上げられた体格、重厚な声を持ち、荒廃した世界を舞台とする『北斗の拳』にも自然になじみそうな俳優です。圧倒的な強さを感じさせる一方で、温かみや包容力のある演技も大きな魅力。戦うためではなく、人を救うために拳を使うトキの慈愛を表現するうえでも、適任と考えた人が多かったのでしょう。

実際に選んだ人からも、「姿かたちが俳優で1番似ていると思うから」「迫力ある演技を見せてくれそう」「目の雰囲気が似ているから」と、阿部にトキの姿を重ね合わせてイメージした人が多かったようです。

まとめ

『北斗の拳』を実写化するならトキを演じてほしい俳優ランキングでは、阿部寛が33票を獲得し、圧倒的な1位となりました。2位には木村拓哉、3位には目黒蓮、大沢たかお、小栗旬、ディーン・フジオカ、山崎賢人、横浜流星が並んでいます。

若手からベテランまで幅広い俳優が選ばれた今回のアンケート。顔立ちや体格だけでなく、トキが持つ慈愛や気品、悲哀を表現できそうな人物に票が集まったといえそうです。

皆さんが実写版『北斗の拳』のトキ役として見てみたい俳優は、誰でしょうか。