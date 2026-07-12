1983年より『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始された、原作・武論尊、作画・原哲夫によるマンガ作品『北斗の拳(ほくとのけん)』 。核戦争による世界滅亡後の荒廃した未来を舞台に、北斗神拳の伝承者ケンシロウが、暴力と悪に支配された世界で生き残り、愛する者のために闘う姿を描くハードボイルドアクションです。

北斗神拳の使い手であるケンシロウをはじめとした登場人物たちの様々な拳法を駆使した戦いと、幾重にも折り重なった宿命的な人間模様が描かれます。また北斗神拳を見舞った際の、敵の「ひでぶ」「あべし」「たわば」などの断末魔の叫びや、死を告げる際のケンシロウの決め台詞「お前はもう死んでいる」も流行しました。

1995年には日本資本・ハリウッド制作という変則的なかたちで実写化もされましたが、現在の技術でふたたび実写化したらどうなるのか、期待を寄せるファンは多いのではないでしょうか。そこで今回はマイナビニュース会員319人に同作の主要キャラクターの一人、シンについて「もしも実写化するなら誰に演じてほしいか」を聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

『北斗の拳』をもしも実写化するなら、シンは誰に演じてほしい？

シンは『北斗の拳』の主要キャラクターの一人。南斗六聖拳の一人であり、「愛に殉じる」宿命を背負う「殉星」の男です。かつての友ケンシロウに深手を負わせ、婚約者・ユリアを連れ去ったシン。ケンシロウの胸の七つの傷は、シンによって刻まれたものです。

シンは、ユリアの愛を独占するために、関東一円を支配する「KING」の首領として略奪と殺戮の限りを尽くした果てに、彼女のためだけの街"サザンクロス"を築き上げます。しかしユリアの心が動かぬことを悟ると、復讐心と執念を身に着けたケンシロウと再戦を果たし、壮絶な戦いのなか北斗十字斬で秘孔を突かれ、敗北を喫します。

暴虐な支配者として振る舞う一方で、内面にはユリアを想い続ける孤独と純情が残るシン。愛に翻弄された悲劇の男である彼を、実写化作品では誰に演じてほしいかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。(自由回答から集計)

1位：横浜流星(11票)

2位：阿部寛(9票)

3位：綾野剛(8票)

3位：鈴木亮平(8票)

続いては上位にランクインした俳優の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『横浜流星』

もしも『北斗の拳』を実写化するなら、シンは誰に演じてほしいかを聞いたところ、ランキングの第1位には、横浜流星(よこはま・りゅうせい)が輝きました。

横浜流星は、1996年9月16日生まれ。ファッションモデルなど務めたのちに、2012年に『仮面ライダーフォーゼ』でテレビドラマに初出演。2014年『烈車戦隊トッキュウジャー』で注目を集め、2019年のドラマ『初めて恋をした日に読む話』で一躍脚光を浴びます。

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主役の蔦屋重三郎を演じ、同年の吉沢亮と共演した映画『国宝』も大ヒットし、数々の映画賞を受賞するなど大きな話題を呼びました。

中学3年生時に極真空手の世界大会で優勝するなど、その俊敏でキレのある動きはアクションシーンで圧倒的な説得力を放ちます。そんな横浜流星のシン役へは、「雰囲気が出せる」「極真空手での実績があるから」「整い方と儚さが良い気がします」などの声が寄せられました。

ユーザーコメント

「顔がイケメンで似合うから」(女性・42歳)

「金髪ロングで正装すればぴったりのイメージ」(男性・42歳)

「少し若いですがカッコ良くて空手家なのでピッタリですね」(男性・54歳)

「敵役を見てみたい」(男性・50歳)

2位：『阿部寛』

第2位には、阿部寛(あべ・ひろし)がランクインしています。阿部寛は、1964年6月22日生まれ。189cmの長身を活かし大学在学中から男性ファッション誌でモデルとして活躍。1987年、映画『はいからさんが通る』で俳優デビューします。

長期にわたってキャリアの低迷に陥るものの、2000年のドラマ『TRICK』で演じたオフビートでコミカルな大学教授・上田次郎役をきっかけに大ブレイク。以降も、「古代ローマ人」という役柄に挑んだ2012年の映画『テルマエ・ロマエ』や、ドラマ『ドラゴン桜』(2005年/2021年)、『結婚できない男』(2006年/2019年)、『下町ロケット』(2015年/2018年)など多数の話題作に出演しています。

高身長と低く響く声が、独特のオーラを放つ阿部寛。コメントでは「雰囲気が合っている」「演じきれる気がする」「顔の濃さが合ってそう」などの声がありました。

ユーザーコメント

「ガタイがよくて、カッコイイから」(女性・58歳)

「背が高く 個性的でかっこいい」(男性・67歳)

「身体をしっかり作り上げて来そうだから」(男性・50歳)

3位：『綾野剛』

第3位には、2名の俳優がランクイン。まず一人目は、綾野剛(あやの・ごう)となりました。綾野剛は1982年1月26日生まれ。モデル、バンド活動などを経て2003年『仮面ライダー555』で俳優デビューを飾ります。

以降、映画『そこのみにて光り輝く』(2014年)、『新宿スワン』(2015年/2017年)、『日本で一番悪い奴ら』(2016年)、ドラマ『オールドルーキー』(2022年)、『地面師たち』(2024年)など幅広い役柄をこなし、その演技力には定評があります。『コウノドリ』(2015年/2017年)では、連続ドラマ単独初主演を果たしました。

色白、長身、細身、三白眼。無機質でミステリアスな印象を与える、独特の鋭い風貌の綾野剛へ、ユーザーからは「悪役が似合いそう」「シンの持つ狂気や美しさを上手く表現できそう」「ビジュアルが似ている」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「シンの執念深さと悪さとストイックさがイメージピッタリだと思う」(男性・50歳)

「執着・狂気・色気を持ち合わせた俳優で、南斗孤鷲拳の鋭さを体現できる俳優だと思う」(男性・72歳)

「狂気と華奢ながらも鋭いアクションができそう」(男性・46歳)

3位：『鈴木亮平』

そして第3位、二人目は鈴木亮平(すずき・りょうへい)がランクインしました。鈴木亮平は1983年3月29日生まれ。186cmの長身と役ごとに体重を大幅に増減させるなど徹底した役作り、抜群の演技力、そして東京外国語大学・英語専攻卒で英検1級所有という知性派の一面も持つ俳優です。

2006年、テレビドラマ『レガッタ』にて俳優デビュー。翌2007年に映画『椿三十郎』で映画初出演を果たします。その後もドラマ『花子とアン』(2014年)や、主人公を演じたNHK大河ドラマ『西郷どん』(2018年)、映画『孤狼の血 LEVEL2』(2021年)などで注目を集め、『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(2021年)、『リブート』(2026年)でも主演を務めています。

徹底した役作りと圧倒的な身体表現力が魅力の鈴木亮平。コメントでは「力強い感じが似合っている」「似合うと思う」「適任」などの声が寄せられました。

ユーザーコメント

「残酷なシーンも涼しい顔でこなせそう」(女性・52歳)

「鍛えられていてムキムキだから」(女性・41歳)

「ストイックな俳優だから。身体もイラスト通りに仕上げそう」(男性・62歳)

実写版『北斗の拳』、シン役ランキングのまとめ

アンケートの結果、『北斗の拳』をもしも実写化するなら、シン役を演じてほしい俳優の1位には、横浜流星が輝きました。

シンは、主人公ケンシロウの恋人ユリアを奪い、彼の胸に七つの傷を刻んだ張本人として物語を大きく動かす存在です。かつてはケンシロウの友であったものの、ユリアへの愛が狂気へと変わり、果ては暴君として君臨するに至ります。しかしその一方で、内面には純粋な想いと葛藤も抱えていることがわかります。

そんなシンを演じるにあたってはやはり、優れた身体能力とともに高い演技力が求められることでしょう。今回のランキングも、いずれも実力者揃いのラインナップとなったようです。

調査時期: 2026年4月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計319人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

