1983年より『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始された、原作・武論尊、作画・原哲夫によるマンガ作品『北斗の拳(ほくとのけん)』 。核戦争による世界滅亡後の荒廃した未来を舞台に、北斗神拳の伝承者ケンシロウが、暴力と悪に支配された世界で生き残り、愛する者のために闘う姿を描くハードボイルドアクションです。

独創的な格闘技の数々や「秘孔」を使った必殺技、個性的で魅力あふれるキャラクターなどで一世を風靡。アニメ化、映画化、ゲーム化されるなど社会現象とも呼べるブームを巻き起こしました。なお、1995年には日本資本・ハリウッド制作という変則的なかたちで実写化もされましたが、多くのファンにとっては満足のいく出来ではなかったようです。

そこで今回はマイナビニュース会員319人に同作のヒロイン、ユリアについて「もしも実写化するなら誰に演じてほしいか」を聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

『北斗の拳』をもしも実写化するなら、ユリアは誰に演じてほしい？

ユリアは『北斗の拳』のヒロインであり、主人公ケンシロウの婚約者。「慈母星」を宿星に持つ南斗正統血統であり、ラオウ、トキ、シン、ジュウザら北斗・南斗の多くの男たちを魅惑する、美しい容姿と「慈母」の光を併せ持つ女性です。

ユリアが南斗聖拳の使い手シンにより囚われの身となったことで、ケンシロウは彼女を取り戻すべく旅立ちます。また、ケンシロウの最強の敵であるラオウもユリアをめぐっての戦いに身を投じ、覇道を貫くためにケンシロウの前に立ちはだかります。

幼少期から強い精神性と慈愛を備え、過酷な運命に翻弄されながらも人々の平和を願い続けたユリア。そんな彼女を、実写化作品では誰に演じてほしいかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。(自由回答から集計)

1位：北川景子(20票)

2位：菜々緒(19票)

3位：綾瀬はるか(12票)

4位：広瀬すず(7票)

4位：長澤まさみ(7票)

続いては上位にランクインした俳優の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『北川景子』

もしも『北斗の拳』を実写化するなら、ユリアは誰に演じてほしいかを聞いたところ、ランキングの第1位には、僅差で北川景子(きたがわ・けいこ)が輝きました。

北川景子は1986年8月22日生まれ。2003年、実写ドラマ『美少女戦士セーラームーン』で火野レイ(セーラーマーズ)役を演じ、女優デビューします。2006年公開の『間宮兄弟』にて映画初出演を果たし、同年ハリウッド映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』にも出演。オーディションを通過しての出演となり、日本国内においてもほとんど無名の女優の大抜擢となりました。以降もNHK大河ドラマ『どうする家康』(2023年)など数々の話題作で主演・ヒロイン役を務めています。

知的で凛とした美しさと、役ごとに空気を変える存在感を併せ持つ北川景子。今回、「誰にでも優しくそして美しい女性」「現代の美形女優が相応しい」「何となく雰囲気が合いそう」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「とても綺麗でなんとなく似合いそう」(男性・51歳)

「儚い演技ができそうなので」(男性・54歳)

「凛とした美しさと芯の強さがピッタリだと思う」(男性・49歳)

「美しさや芯の強さ、悲劇を乗り越える強い意志を感じさせる演技力」(男性・46歳)

「ユリアのように華があり美人で、役に合うと思う」(男性・35歳)

「役者としてもとても上手だし、見た目が美人で一番似合うと思った」(男性・56歳)

2位：『菜々緒』

大接戦の末、第2位には菜々緒(ななお)がランクイン。菜々緒は、1988年10月28日生まれ。身長172cmのスレンダーな体型と9頭身のスタイルが特徴の女優、モデル、タレントです。

2009年のミス東京ガールズコレクションでグランプリを獲得し注目を集め、2013年からは女優業にも進出。同年のドラマ『ラスト♡シンデレラ』や2014年の『ファーストクラス』、映画『白ゆき姫殺人事件』(2014年)などで存在感を発揮しました。2021年にはドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』での演技が評価され、第109回ドラマアカデミー賞助演女優賞を受賞しています。

モデル出身らしい洗練された佇まいと、役に真摯に向き合う姿勢が多くの支持を集めている菜々緒。そんな彼女のもとへは、「イメージに一番ピッタリだから」「雰囲気がが似てる」「女らしい一面と力強そうな一面」などの声が届いています。

ユーザーコメント

「芯の強さと美しさが揃っていてイメージに合うから」(女性・46歳)

「容姿が自分の知っている俳優の中でいちばん似ていると思う」(男性・58歳)

「クールさと高貴なイメージがユリアのもつ神聖なイメージと一致」(男性・64歳)

「スラっとした体型と芯の強さを感じさせるところ」(男性・58歳)

「長身でスタイルが良く、南斗六聖拳の将としての強さと菜々緒さんの気の強さを感じさせる眼差しがマッチしている」(男性・43歳)

3位：『綾瀬はるか』

第3位には、綾瀬(あやせ)はるかが入りました。綾瀬はるかは1985年3月24日生まれ。2000年、ホリプロスカウトキャラバンで特別賞を受賞し、芸能界デビューを果たします。

2004年、テレビドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』で注目を集め、以降は『白夜行』(2006年)、『ホタルノヒカリ』(2007年)、『JIN 仁』(2009年)、『義母と娘のブルース』(2018年)など代表作は多数。また2013年、主演した大河ドラマ『八重の桜』での好演も話題となりました。さらに2016年、NHK製作の大河ファンタジードラマ『精霊の守り人』では主人公で、短槍使いの用心棒バルサ役で殺陣も披露しています。

柔らかな笑顔と自然体の佇まいが魅力で、シリアスからコメディまで幅広い役を違和感なく演じ分ける綾瀬はるか。ユーザーからは、「イメージができそう」「短槍使いのドラマの主人公、イメージある」「ヒロインに相応しいと思った」

ユーザーコメント

「神秘的な部分も兼ね備えた美人だから」(男性・58歳)

「背が高く、スタイルもよいのでイメージに合っている」(男性・54歳)

「私のイメージではぴったり!」(女性・48歳)

4位：『広瀬すず』

第4位には2名の女優がランクイン。まず一人目は、広瀬(ひろせ)すずです。広瀬すずは、1998年6月19日生まれ。2013年にドラマ『幽かな彼女』で女優デビュー。2015年、ドラマ『学校のカイダン』で連続ドラマ初主演。同年公開の映画『海街diary』では日本アカデミー賞新人賞を受賞し、一躍注目を集めました。

その後も映画『ちはやふる』シリーズ(2016年/2018年)、『四月は君の嘘』(2016年)など多くの映画作品に主演。さらにNHK朝ドラ『連続テレビ小説 なつぞら』(2019年)ではヒロインも務めました。

2025年には主演を務めた映画『遠い山なみの光』が、第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門に正式出品され、公式上映では『海街diary』以来10年ぶりとなるカンヌのレッドカーペットに参加しました。

圧倒的な透明感と存在感、そして役に溶け込む自然な演技力が魅力の広瀬すず。ユーザーからは、「すごくかわいい」「似合いそう」といった評価がありました。

ユーザーコメント

「ユリアの美しさと芯の強さを併せ持っているところを上手く表現できそうだから」(男性・42歳)

「人気があり一番かわいいと思うから」(男性・51歳)

「神秘的な顔立ちの印象があり、大きい目が特徴的で雰囲気がよく似合っていると思います」(男性・60歳)

4位：『長澤まさみ』

同じく第4位には、長澤(ながさわ)まさみがランクイン。長澤まさみは、1987年6月3日生まれ。2000年、第5回東宝シンデレラオーディションにて当時、史上最年少の12歳(小学6年生)でグランプリに選ばれ、芸能界入りを果たしました。

2000年、映画『クロスファイア』でデビュー。以後、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年)や『海街diary』(2015年)、映画化もされたドラマ『コンフィデンスマンJP』(2018年)、映画『キングダム』(2019年ほか)など多数のヒット作・話題作に出演。2025年には『おーい、応為』で時代劇映画初主演を果たしています。

コメディからアクション、シリアスな役柄まで、作品ごとに印象を大きく変える変幻自在さが持ち味の長澤まさみ。そんな彼女のユリア役については、「キレイでかっこいい」「とにかくスタイルが良い」などのコメントが寄せられています。

ユーザーコメント

「ユリアの強さと美しさは長澤まさみさんしかいない」(男性・54歳)

「見た目と原作のユリア像にぴったりだから」(男性・55歳)

「顔もスタイルも画面映えすると思います」(男性・59歳)

まとめ

アンケートの結果、『北斗の拳』をもしも実写化するなら、ユリア役を演じてほしい俳優の1位には、北川景子が輝きました。

ユリアは、主人公ケンシロウの最愛の女性。美しさと強い意志を持ち、物語の大きなテーマである「愛」を象徴する存在として描かれています。囚われの身になったのち最終的にはケンシロウとの再会を果たすものの、その結末は悲劇的なものでした。

複雑な運命に翻弄されながらもなお、慈愛の心を貫いたユリア。今回のランキングは、そんな彼女を演じるにふさわしい、名優揃いとなったようです。

調査時期: 2026年4月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計319人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

