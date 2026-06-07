1983年より『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始された、原作・武論尊、作画・原哲夫によるマンガ作品『北斗の拳(ほくとのけん)』 。核戦争による世界滅亡後の荒廃した未来を舞台に、北斗神拳の伝承者ケンシロウが、暴力と悪に支配された世界で生き残り、愛する者のために闘う姿を描くハードボイルドアクションです。

胸に七つの傷を持つケンシロウは、奪われた恋人ユリアを追い、暴力が支配する無法地帯で数々の強敵と死闘を繰り広げます。兄弟弟子との宿命の対決や人間ドラマが濃密に描かれ、「お前はもう死んでいる」の名台詞でも知られる超人気作となっています。

1995年には日本資本・ハリウッド制作という変則的なかたちで実写化もされましたが、原作ファンにとっては満足のいく出来ではなかったようです。いまも実写化を望む声は大きいのではないでしょうか。

そこで今回はマイナビニュース会員319人に、同作の主人公ケンシロウについて「もしも実写化するなら誰に演じてほしいか」を聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

『北斗の拳』をもしも実写化するなら、ケンシロウは誰に演じてほしい？

ケンシロウはマンガ『北斗の拳』の主人公で、一子相伝の暗殺拳「北斗神拳」の第64代伝承者。恋人のユリアを南斗聖拳の使い手シンに奪われ、胸に北斗七星をかたどった七つの傷を負わされました。

復讐の思いに駆られ旅立ち、やがて関東一円を支配する「KING」の首領、因縁のシンと再会。死闘の末に打ち倒します。その後も旅を続け、各地で虐げられている弱者たちを助けていくケンシロウ。さまざまな強敵たちとの対峙を経て、やがて最強の敵、長兄であるラオウとの対決へと至ります。

決め台詞である「お前はもう死んでいる」や北斗百裂拳使用時に発する「あたたたたたた」も非常に有名で、格闘マンガのアイコンにもなっているケンシロウ。そんな彼を、実写化作品では誰に演じてほしいかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。(自由回答から集計)

1位：阿部寛(56票)

2位：鈴木亮平(37票)

3位：伊藤英明(9票)

4位：横浜流星(7票)

5位：ケイン・コスギ(5票)

5位：武井壮(5票)

続いては上位にランクインした俳優の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『阿部寛』

もしも『北斗の拳』を実写化するなら、ケンシロウは誰に演じてほしいかを聞いたところ、ランキングの第1位には、阿部寛(あべ・ひろし)が輝きました。

阿部寛は、1964年6月22日生まれ。189cmの長身を活かし大学在学中から男性ファッション誌でモデルとして活躍。1987年、南野陽子主演の映画『はいからさんが通る』で俳優デビューします。

俳優業はしばらく低迷期が続きましたが、2000年のTVドラマ『TRICK』をきっかけに大ブレイク。以降も、「古代ローマ人」という役柄に挑んだ2012年の映画『テルマエ・ロマエ』や、ドラマ『ドラゴン桜』(2005年/2021年)、『結婚できない男』(2006年/2019年)、『下町ロケット』(2015年/2018年)など多数の話題作に出演。また、2006年公開のアニメ映画『真救世主伝説 北斗の拳 〜ラオウ伝 殉愛の章〜』ではケンシロウ役の声優を担当しています。

今回寄せられたコメントでは、そのルックスがケンシロウにそっくりなことや、声優としての実績に触れたものが多く見られました。

ユーザーコメント

「細長の顔と低い渋い声なら、雰囲気十分で演じてくれそう」(男性・53歳)

「眉毛がとても濃くて、なんとなくいい感じがする」(女性・51歳)

「身長はあるし、体型もケンシロウに近いと感じる」(男性・67歳)

「長身で、彫りの深い顔立ちが原作ピッタリなので」(男性・57歳)

「縦長の顔で高身長、もう少し年齢が若いときに実写になっていればぴったりだと思う」(男性・55歳)

「年齢が厳しいのはわかるが、やはり見た目の再現度が元から高すぎる」(男性・42歳)

「体型も輪郭も阿部寛以外考えられない。『お前はもう死んでいる』のセリフの声質も合っている」(女性・57歳)

「顔が整っていること、高身長であること、男の色気が出ていること、俳優としてのキャリア・渋さがある。ケンシロウの世界観にもピッタリ合うと思います。実写化された場合に、役は阿部寛さんが合うと昔から思います」(男性・38歳)

「声優のイメージがあるので。もう少し若ければ」(男性・51歳)

2位：『鈴木亮平』

第2位には、鈴木亮平(すずき・りょうへい)がランクインしています。鈴木亮平は1983年3月29日生まれ。186cmの長身、こだわりの役作りと抜群の演技力を誇る俳優です。

2006年、テレビドラマ『レガッタ』にて俳優デビュー。翌2007年に映画『椿三十郎』で映画初出演を果たします。その後もドラマ『花子とアン』(2014年)や、主演したNHK大河ドラマ『西郷どん』(2018年)、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞した映画『孤狼の血 LEVEL2』(2021年)などで注目を集め、主演ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(2021年)、『リブート』(2026年)も話題となっています。

2024年にはマンガ『シティーハンター』の実写化映画で主人公・冴羽獠を演じた実績もある鈴木亮平。コメントでは「どんな役にでもなりきれるから」「体型がそれっぽいし役者として一流」「きちんとケンシロウを演じてくれそう」などの声が寄せられました。

ユーザーコメント

「『リブート』で見たアクションがすごかったから」(女性・64歳)

「『シティハンター』の時も思ったけど、筋肉隆々の体つきだから」(男性・58歳)

「冴羽獠も良かったので、同じジャンプ作品と言うこともあり、鈴木亮平で良いのではないかと思う」(男性・52歳)

「役に合わせて体型変化等もストイックにこなしてきたので」(男性・51歳)

「力強さと知的かつ冷静な雰囲気を醸し出すとともに、冷酷な一面も表現できる数少ない俳優と思っているので、ケンシロウが憑依することも可能かと思う」(男性・74歳)

「演じる役柄に合わせて、体格を自由に変えることのできる、日本で数少ない俳優さんです。体の大きさ、声、普段から鍛えている筋肉美を考えると、他には思い当たりません、ぜひ実写化した『北斗の拳』を、映画館の大きなスクリーンで観てみたいと思っています」(男性・65歳)

「背丈以上に、脚色を加えたらケンシロウにそっくりな風貌だから。演技もうまいので見てみたいです」(男性・42歳)

3位：『伊藤英明』

そして第3位は伊藤英明(いとう・ひであき)でした。伊藤英明は、1975年8月3日生まれ。1993年に第6回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」準グランプリを獲得しデビューのきっかけをつかみます。

1997年にドラマ『デッサン』で活動を本格化し、2000年のドラマ『YASHA-夜叉-』でテレビドラマ初主演。2004年、マンガの実写化映画『海猿 ウミザル』に主演し、2006年の続編『LIMIT OF LOVE 海猿』がこの年の邦画実写映画・興行成績第1位となるなど大ブレイクを果たします。さらに、2010年『THE LAST MESSAGE 海猿』も同年の邦画実写映画・興行成績第1位となり、同シリーズは彼の代表作となっています。

長身と鍛え上げられた肉体、激しいアクションでも定評のある伊藤英明。アンケートでは、「雰囲気がアニメと似ている」「イメージと合っている」「顔が濃いから」などのコメントが届いています。

ユーザーコメント

「体格が役に似合いそうだと思った」(女性・49歳)

「イメージに近い顔と体格だから」(女性・45歳)

「筋肉もりもりだし雰囲気も似ている」(男性・63歳)

4位：『横浜流星』

ランキングの第4位には、横浜流星(よこはま・りゅうせい)が入りました。横浜流星は、1996年9月16日生まれ。小学校6年生時に原宿でスカウトされ、ファッション雑誌のメンズモデルなど務めたのちに、2012年に『仮面ライダーフォーゼ』でテレビドラマに初出演。2014年ドラマ『烈車戦隊トッキュウジャー』で注目を集めます。

2019年公開の主演映画3作、『愛唄 -約束のナクヒト-』『チア男子!!』『いなくなれ、群青』での演技が評価され、「第43回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞。吉沢亮と共演した2025年の映画『国宝』も大きな話題を呼びました。さらに2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主役の蔦屋重三郎を演じています。

空手やダンスを特技とし、身体能力の高さや繊細な表現力にも定評のある横浜流星。ユーザーからは「格闘技経験が豊富だから」「空手をやっててイケメンで強そうなイメージ」などの声が寄せられました。

ユーザーコメント

「アクションが上手で体型も筋肉質であることからケンシロウの役柄にはまっていると思いました」(男性・74歳)

「顔立ちの美しさと筋肉のバランスがケンシロウに合っていると思います」(男性・63歳)

「イメージではないが、ガタイを大きくすれば、演技力でカバーできそう」(男性・38歳)

5位：『ケイン・コスギ』

第5位には同票で2名の俳優が名を連ねました。まず一人目は、ケイン・コスギがランクインしています。

ケイン・コスギは1974年10月11日生まれ、アメリカ・ロサンゼルス出身の俳優です。ハリウッドスターであるショー・コスギの長男として生まれ、父のもとで幼少期からさまざまな武道を習得。また、多くのスポーツにも通じています。

1982年、8歳で父の主演するハリウッド映画『ニンジャII/修羅ノ章』に出演。18歳で来日し、日本を拠点に活動を開始します。当初はなかなか芽が出なかったものの、スポーツバラエティ番組『筋肉番付』や『SASUKE』で見せた圧倒的なパフォーマンスで注目を集めます。また、2014年公開のハリウッド映画『TEKKEN 2:KAZUYA'S REVENGE』では主演を務めるなど、近年は海外進出も果たしています。

親しみやすいキャラクターと、超人的と評される身体能力で人気を博すケイン・コスギ。ユーザーからは「アクション俳優なので」「筋肉質だから」などの声が届いています。

ユーザーコメント

「なぜか今ぱっと浮んだ名前だったから。体格的にも合ってる気もする」(女性・51歳)

「肉体派として昔有名でしたが、今でも体動きそうな感じがしたし、合っている感じがしたので」(女性・51歳)

「姿が似ているのと筋肉が凄いですね、合っていると思います」(男性・43歳)

5位：『武井壮』

第5位、二人目は武井壮(たけい・そう)となりました。武井壮は1973年5月6日生まれ。大学時代に陸上競技に取り組み、十種競技元日本チャンピオンという輝かしい実績を誇ります。

競技引退後はアメリカへのゴルフ留学などを経て、タレントとして活動を開始。2012年、テレビ番組『うもれびと』に"百獣の王"を目指す男として出演し注目を集め、以降はバラエティ番組や情報番組、クイズ番組を中心に大ブレイクを果たします。

またタレント活動のかたわら、陸上競技のマスターズ大会にも随時出場し、2013年にはブラジルの世界マスターズ陸上競技選手権大会の男子200m決勝にて、22秒64というタイムで銅メダルを獲得。その後もM40クラス(40 - 44歳)の4×100メートルリレーを中心に複数回の金メダルを獲得するなど、大きな実績を残しています。

超一流のアスリート出身という異色の経歴を持つ武井壮。コメントでは「肉体が似てそう」「体型が合いそうだから」などがありました。

ユーザーコメント

「似てるし、強いから」(男性・48歳)

「身体能力がとても高いし、『アタタタタ』とかいうセリフも全力でやってくれそうなイメージがあるから」(女性・51歳)

実写版『北斗の拳』、ケンシロウ役ランキングのまとめ

アンケートの結果、『北斗の拳』をもしも実写化するなら、ケンシロウ役を演じてほしい俳優の1位には、阿部寛が輝きました。

『北斗の拳』の主人公ケンシロウは、伝説の暗殺拳・北斗神拳の第64代継承者。寡黙で慈悲深い性格ですが、戦いでは圧倒的な技と精神力を発揮し、多くの強敵との宿命の闘争を繰り広げます。

今回ランキング1位に輝いた阿部寛は、ルックスや佇まいがまさにケンシロウそのもの、と言ってもいい圧倒的な存在感。声優を務めていたこともあり、「お前はもう死んでいる」のセリフ回しもバッチリです。今回の結果は、多くの人が納得のいくものとなったのでないでしょうか。

調査時期: 2026年4月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計319人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

