お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が2日、YouTubeチャンネル『さまぁ～ずチャンネル』にゲスト出演。芸能界引退を踏みとどまった理由を語った。

渡部建

「逃亡者みたいな生活に」「家族全員一生この生活か」

2017年に女優の佐々木希と結婚し、2人の子供がいる渡部。しかし、2020年に不倫スキャンダルを起こし、芸能活動を自粛。当日の心境について、「芸能界引退を最初に考えた」と打ち明けた渡部は、「すごい周りに気を遣わせる人生になっちゃって。個室にどうぞとか、ボランティアの手伝いに行ったらニュースになっちゃうとか。逃亡者みたいな生活になっちゃう」と吐露。生きにくさを感じ、「もう1回出ていかないと、一生、家族全員この生活かと思った」「辞めたほうがいいと思ってたけど、出ていくと生きやすくなるかなと思って」と復帰を決意したことを明かした。

これに、三村マサカズが、「家族に迷惑かけてるからな」「奥さんの佐々木希ちゃんが踏ん張ったね」と返すと、渡部は、「本当にそうですね」とポツリ。妻の佐々木について、「彼女はバラエティも大好き、芸人さんも好きなんです」と前置きしながら、「僕のせいなんですけど。みんながあんまりイジってくれなくなっちゃって。妻のこと気遣っちゃって。でも、本人的にそれが寂しいみたいで……」と告白。「イジっちゃっていいの?」と聞かれると、「“ガシガシ来てほしい”とは言ってましたけどね。それもちょっとつらい思いさせちゃって……」と申し訳なさそうにつぶやいた。

活動再開後は、YouTubeを中心に活動している渡部。現況について、「お笑いの仕事ばっかなんですよ。呼ばれる仕事は。なので、一生懸命もう全力出して汗かいてる」と心機一転を強調しつつ、「自粛後の仕事は、もうほとんど8割くらいドッキリなんです。何をやれるか、何をするのかわかんない。現場行って、気づいたら終わってるみたいな」と苦笑い。そんな渡部に、大竹一樹は、「あれの後、違う渡部がみんな見れてるからね。面白いほうの」とフォローしていた。