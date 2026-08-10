JR西日本は、2027年に引退を予定している新幹線500系と「ドクターイエロー(T5編成)」に乗車できる特別ツアーなどを秋の追加企画として開催すると発表した。

少人数で「ドクターイエロー」に乗車し、実際に検測する様子を見学できるプラン「第2弾! ありがとうドクターイエロー 夢の検測走行車内見学」を9月6・7日に実施。8月12日13時から先着受付を開始する予定となっている。

東京～博多間で「ドクターイエロー」に約6時間乗車できる「東海道・山陽新幹線直通! ドクターイエロー体験乗車」は10月9日に実施。旅行商品の購入者と、JR東海が実施する「わく鉄スタンプラリー」の抽選に当選した人が乗車できるプランとなる。10月13日には、博多駅から新大阪駅まで「ドクターイエロー」に乗車し、車内見学ができるプラン「ありがとう ドクターイエロー体験乗車 博多→新大阪」も実施され、発売方法は9月上旬に発表される。

「ドクターイエロー」の乗車・車内見学と、通常非公開の新幹線保守基地(線路の整備を行うバックヤード内)の見学をセットにした「ありがとう ドクターイエロー体験乗車 新大阪→新岩国と新幹線線路のヒミツ発見!」「ありがとう ドクターイエロー体験乗車 新岩国→岡山と新幹線線路のヒミツ発見!」は10月30日に実施。「山口デスティネーションキャンペーン」(10月1日から開催予定)に合わせた特別企画で、発売方法は9月上旬に発表される。

岡山駅から新大阪駅まで「ドクターイエロー」に乗車し、車内を見学ができる「J-WESTカード会員限定! ありがとう ドクターイエロー体験乗車 岡山→新大阪」は11月2日に実施。抽選に関する詳細は後日、専用ページにて案内される。

「カンセンジャー」と一緒に500系に乗車したまま博多総合車両所に入線し、車内から見学できる「まもなく引退を迎える500系車両で博多総合車両所に入線!! カンセンジャーと行く 500系大満喫の旅」は11月15日に実施。9月中旬に先着受付を開始する予定となっている。

各ツアーとも「tabiwa トラベル」で限定発売。なお、「ドクターイエロー」に乗車する10月13日、10月30日、11月2日のツアーに関して、検測機器が動く様子は見学できないとのこと。

その他、10月14～27日に人気商品と新発売の商品を多数用意するポップアップショップ「500系・ドクターイエロー引退記念(仮)エキマルア・ラ・モードJR大阪駅中央口店」の開催を予定。「JR西日本ヴィアインホテルズ」は全26ホテルでオリジナルグッズ付き宿泊プラン、「ホテルヴィスキオ尼崎」は「500系＆ドクターイエロー引退記念プラン」の販売を予定している。