NHKの番組『100カメ』の新作となる「東海道新幹線 世界屈指の高速鉄道に潜入!」が8月11日夜に放送される。東京～新大阪間を結ぶ「日本の大動脈」にカメラ100台を設置し、安全と定時運行を支える多忙な現場で奮闘する人々を観察するという。

『100カメ』は気になる場所に100台の固定カメラを設置し、人々の生態を観察するドキュメンタリー番組。オードリーの春日俊彰さん、若林正恭さんがMCを務める。

8月11日放送の新作では、東京駅や車両基地など、東海道新幹線の運行を支える各所に設置したカメラを通じ、オードリーの2人とともに「日本が世界に誇る高速鉄道『東海道新幹線』を支える人たちをのぞき見」していく。「大混雑の東京駅で息つく間もなく起きる事件やトラブル」の中、「超多忙な現場をさばくエース社員の神ワザ接客」に若林さんが感心する場面も。一方で、「思わず耳を疑う問い合わせが乗客から寄せられる」という。

東海道新幹線の運転台にもカメラを設置し、「運転席で交わされる運転士と車掌長の何気ない会話」も見られる。新幹線の検査・修繕などを行う車両基地、真夜中に人知れず行われる線路整備・架線工事の様子も映し出され、冗談も言い合えるフランクな雰囲気の職場で自然体に仕事しつつ、それぞれが心の中に強い使命感を持っていることも伝わる内容に。「こんな人間味あふれる新幹線の番組みたことない!」と番組もPRしている。

『100カメ』の新作「東海道新幹線 世界屈指の高速鉄道に潜入!」は、NHK総合にて8月11日の21時30分から22時15分まで放送。新作に先立ち、PR番組や過去作3本のアンコール放送も行われている。「NHK ONE」で新作の同時・見逃し配信(放送後1週間)も行う予定とのこと。